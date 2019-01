Karlovy Vary – Kriminalisté dopadli zloděje, který vykrádal byty v Karlových Varech a v Mariánských Lázních. Lázeňským bytařem byl šestatřicetiletý muž z Karlových Varů.

„Jen během srpna stačil zloděj vykrást tři byty v Karlových Varech a jeden v Mariánských Lázních. Na začátku srpna vypáčil zámek u dveří jednoho karlovarského bytu a do toho vnikl. Po prohledání z něj odcizil přes 30 zlatých a stříbrných šperků, diamant a další věci jako například tablet či pánský parfém. V tomto případě způsobil majitelce celkovou škodu přesahující 70 tisíc korun,“ uvedla mluvčí krajské policie Zuzana Týřová.

O týden později vnikl lázeňský bytař stejným způsobem v dopoledních hodinách do bytu v Mariánských Lázních. Odtud si odnesl finanční hotovost různé měny, tablet a bižuterii. Majitelce tak vznikla škodu kolem 23 tisíc korun.

„Ve druhé polovině srpna opět vypáčil zámek v jiném bytě v Karlových Varech a po prohledání bytu z něj odcizil peníze různé měny v uschovaných kasičkách, ale také šperky. Okradená majitelka bytu tak přišla o více jak 31 tisíc korun,“ poznamenala Týřová.

V posledním případě zloděj ve čtvrtek 30. srpna opět vypáčil zámek v jiném karlovarském bytě. Zde odcizil různé druhy šperků a finanční hotovost. Nakonec si odnesl i peněženku majitelky bytu, ve které měla menší finanční hotovost a osobní doklady. Celkem jí tak způsobil škodu přesahující 12 tisíc korun.

„Zloděj byl natolik drzý, že vnikl do bytu, ve kterém v tu dobu byl syn majitelky. Ten uslyšel z vedlejší místnosti ránu a poté spatřil utíkajícího muže v černém oblečení, jenž vybíhal z bytu na chodbu. Chlapec zareagoval duchapřítomně a zavolal rodičům, kteří kontaktovali tísňovou linku 158. Na příjezd policejní hlídky a rodičů čekal chlapec u sousedky,“ konstatovala Týřová.

Šetřením policisté zjistili, že se měl dotyčný pachatel vloupat i do dalšího bytu o patro výše, který byl však kvůli rekonstrukci prázdný a tak z něj nic neodcizil.

„Kriminalisté operativním šetřením zloděje vykrádajícího byty vypátrali a zadrželi. Poté zahájili jeho trestní stíhání. Muže obvinili ze spáchání přečinů krádež a porušování domovní svobody. Státnímu zástupci podali podnět k vydání návrhu na jeho vzetí do vazby. Ten ho akceptoval a soudce obviněného poslal do vazební věznice. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody až na pět let za způsobenou větší škodu,“ dodal k případu policejní mluvčí.