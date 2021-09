Policisté, kteří na případu intenzivně pracovali s kriminalisty, ho obvinili ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody a muži v případě prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť se krádeže dopustil opakovaně. Krádežemi si přitom příliš nepolepšil, protože odhadnutá škoda je jen asi patnáct tisíc korun.

První vloupání, které se stalo v polovině srpna, ale nebylo do penzionu, nýbrž do bytového domu v Mariánských Lázních. „Když ovšem vstoupil do domu, spustilo se signalizační zařízení a muž z místa okamžitě utekl,“ informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva.

O týden později měl zloděj větší štěstí. „Vešel do jednoho z penzionů na Chebsku. Po chvíli se mu podařilo vniknout do jednoho z pokojů a z něj odcizil finanční hotovost,“ upřesnil Kopřiva.

Na konci srpna si muž počkal u jiného penzionu na příchod ubytovaných hostů. „Společně s nimi vstoupil do domu. Poté vnikl do kuchyně, prohledal okolí baru a nakonec z peněženky odcizil peníze,“ uzavřel mluvčí.