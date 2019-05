Karlovy Vary – Jednašedesátiletá žena se v neděli 19. května večer pokusila zavraždit svého bývalého druha. Společně žili v jednom domě v malé obci nedaleko Karlových Varů.

Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR

„Žena měla vtrhnout do pokoje, kde spal o sedm let mladší muž s úmyslem ho usmrtit. Následně ho bodla nožem do oblasti hrudníku. Napadený muž se bránil, a proto žena v útoku již nepokračovala a z místa odešla,“ řekla policejní mluvčí Zuzana Týřová.