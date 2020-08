Do rodinného domu v menší obci na Chebsku se dobývali na začátku června šestatřicetiletý muž a šestadvacetiletá žena.

Ilustrační foto | Foto: Archiv redakce

Muž poničil vstupní dveře a dostali se do domu. „Došli do druhého patra, kde muž začal bouchat na dveře bytu známého,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Když známý otevřel dveře, vstoupil do bytu. „Několikrát byl vyzván, aby jej opustil, ale na to nereagoval. Nakonec ho muž, který mu dveře otevřel, z bytu vytlačil,“ dodal Kopřiva s tím, že dvojice poté dům opustila. Je obviněná z porušování domovní svobody. Hrozí jí trest odnětí svobody až na tři roky.