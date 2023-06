Téměř na pěsti došlo ve čtvrtek 15. června při pokračování soudního procesu v případu už téměř dvanáct let staré vraždy karlovarského vyhazovače Antonína S., z níž jsou obžalováni tři Karlovaráci – někdejší provozovatel karlovarské diskotéky Brooklyn Jan Štěpnička jako objednavatel a vyhazovači Petr Pávek s Janem Telekim jako její vykonavatelé. Během čtvrtečního přelíčení zaznělo také mnoho zásadních informací. Soudkyně se zajímala o podivný úvěr, který měl zavražděný S. komusi zprostředkovat. Hodně se řešilo i vymáhání dluhů přes specializované firmy, do nějž byl zapojen nejen Antonín S., ale i další lidé, kteří figurují v procesu jako svědci a mají vazby na karlovarské podsvětí.

U soudu dokonce zaznělo, že zavražděný vyhazovač skutečně hovořil o plánech na přepadení banky, k níž došlo těsně před jeho smrtí a v souvislosti s nímž bývá spojován. Čtvrteční soudní líčení jen odhalilo další skutečnosti nelegální činnosti, k níž na území regionu dochází. „S Tondou jsme dělali takové nějaké lumpárny. Jaké? Nějaké vymáhačky, vydíračky,“ vyprávěl u soudu dobrý kamarád zavražděného Jan S. Právě on se během procesu neudržel a na obžalovaného Pávka namířil zaťatou pěst.

Jak vyplynulo z výpovědí některých svědků, ne vždy se jejich tvrzení zakládala na pravdě, což byl příklad i někdejšího podnikatele z Dolního Rychnova Michala M., když popřel, že by znal dalšího svědka Zdeňka D. z Dolního Rychnova. Nejenže se oba před zahájením líčení zdravili, Zdeněk D. pak u soudu tuto verzi podnikatele vyvrátil.

„Znám pana Štěpničku. Spolupracovali jsme spolu obchodně. Ano, dělali jsme spolu i nelegální obchod, za který jsme byli odsouzeni. Týkalo se to nafty. Bylo do toho zapojeno víc lidí, my jsme to ale neorganizovali. Dělo se to v halách v Dolním Rychnově. Kdysi jsem měl firmu. Zda to byla firma Investtrans? Ta byla mojí dcery, já tam pracoval jako dispečer,“ vyprávěl Michal M. Na dotaz soudu, zda měl pozici ve vedení této společnosti, odpověděl, že ne. „Podle výpisu z obchodního rejstříku jste byl ale jejím jednatelem,“ namítla soudkyně.

Zdroj: Kopecká Jana

Ta se ho ptala, zda někdy nedocházelo při tomto nelegálním obchodu s naftou k nějakým rozbrojům a zda neměl problémy i se Štěpničkou. Podle ní někteří aktéři zmizeli i s penězi. „Vím, že nám někdo někdy nedal peníze. Od Štěpničky jsem měl půjčené peníze, ale netýkalo se to těchto obchodů. Šlo o 2,5 milionu v hotovosti, já mu vrátil milion a půl a myslel jsem si, že jsme vyrovnaní. Pak na mě jednou v noci zvonili policisté, kteří mi oznámili, že se dozvěděli, že mě chce Štěpnička zlikvidovat. Ten zbytek měl být anulován na úkor peněz, které jsem Štěpničkovi dal na diskotéku a na casino,“ pokračoval podnikatel z Dolního Rychnova, který popřel, že by zavražděného znal a že ani neví nic o nějakém úvěru, v němž by se měl Antonín S. angažovat.

Následně vypovídal Zdeněk D., kterého se soudkyně především ptala na úvěr v hodnotě přibližně 25 milionů korun. Ten měl Antonín S. zprostředkovat přes své známé v bance. „Nevím, pro koho ten úvěr měl být. Tonda jeho jméno nikdy neřekl. Jen vím, že ten člověk by dosáhl na standardní úvěr v bance maximálně do pěti milionů, a Tonda znal lidi, kteří to uměli v bance zařídit. Jel jsem s ním do Dolního Rychnova to řešit. Tonda se tam s tím člověkem potkal. Já zůstal v autě, nic jsem ale neslyšel. Podle gest jsem pochopil, že je rozrušený. Nic mi k tomu neřekl. Pak jsme tam byli kvůli tomu asi ještě třikrát, ale ten člověk tam nepřišel, a tak mu pak Tonda volával. Mělo snad jít o nějaké podnikání v Thajsku, kam ten člověk pak prý zmizel. Tonda z toho měl mít takových pět milionů pro sebe. Jenže z úvěru sešlo. Tonda říkal: „Oni na mě udělali tunel a poslali na mě Štěpničku.“ Pak se mi svěřil, že ho Štěpnička něčím naštval a že mu dal facku,“ líčil u soudu Zdeněk D.

Potvrdil, že jeho a zavražděného si najímaly různé osoby, pokud měly problémy získat půjčené finance zpět. „Dostávali jsme za to peníze. Takto jsme byli i u jednoho kšeftu v Praze, který se týkal solárních panelů na Moravě a byli do toho namočeni i nějací politici. Tam nás bylo víc. Na tyto obchody jsme měli firmu, byla zřízená na vymáhání dluhů a bezpečnost lidí,“ doplnil svědek.

Zásadní věci pak zazněly z výpovědi Jana S., který nebyl jako svědek ani předvolán. „Když jsem se doslechl, že Zdeněk dostal obsílku, a to už druhou, a já ne, rozhodl jsem, se že chci taky vypovídat,“ vysvětloval. „S Tondou jsme byli každý den, dělali jsme lumpárny. Když někdo někoho vydíral, zavolali si nás. Nebyl jsem jediný, s kým to dělal. Z obžalovaných znám Štěpničku a Pávka. Štěpnička si hrál u nás v Sokolově na vyhazovače na diskotéce, kde ještě s dalšími mlátili sedmnáctiletého kluka zednickými kladivy. Tonda mi říkal o tom úvěru. Hovořil v této souvislosti o Štěpničkovi a Michalu M. Jeho dcera za námi přišla, že tátu připravili o miliony. Víc o tom úvěru nevím. Kdy měl dostat Štěpnička tu facku, zda to bylo před tím úvěrem nebo až po? To už si nepamatuji. Taky mi říkal, že má známého, který dělá u nějakého Vietnamce a že mu nosí peníze na poštu a že plánuje jeho přepadení. Já mu tenkrát říkal, že do toho nemůžu jít, protože by mě všichni poznali,“ uvedl Jan S. Advokáti obžalovaných ho následně upozornili na to, že některé informace, které zazněly u soudu, vůbec v přípravném řízení neuvedl.

Někdejší kamarád zavražděného pak líčil momenty jejich posledního hovoru, v němž ho Antonín S. měl přemlouvat na společnou večeři s Pávkem. K té došlo v obci Hory. Obžalovaný Pávek na to ale reagoval, že nesouhlasí časy, jenž uvádí, které potvrzují výpisy z telefonů. Na to se Jan S. obrátil na Pávka se zaťatou pěstí a nastal povyk, který musela krotit ostraha i soudkyně. „Já vím, že jsi to udělal,“ procedil mezi zuby svědek, když odcházel ze soudní síně.

Líčení zdaleka nekončí. Soud čeká na psychologický posudek korunního svědka Pavla H., na základě jehož výpovědi byl případ vloni po tak dlouhé době otevřen. Verdikt by měl padnout 27. června.