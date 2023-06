Do klíčové fáze přechází soudní přelíčení v případu téměř 12 let staré vraždy karlovarského vyhazovače Antonína S. Verdikt má padnout už za pár dnů. Soud se tento týden zabývá především výpověďmi korunního svědka Pavla H., konkrétně jeho věrohodností. Proto si soudní senát nechal na něho zpracovat znalecký posudek. Jeho tvrzení je pro proces klíčové, protože na základě něho byl totiž případ vloni v lednu znovu otevřen a následně byli z vraždy obžalováni tři Karlovaráci – Jan Štěpnička, Petr Pávek a Jan Teleki. Pavel H. měl Pávkovi v roce 2011 opatřit střelnou zbraň, s níž měl vyhazovače na základě Štěpničkovy objednávky zastřelit a těla se pak společně s Telekim zbavit. Mluvit začal svědek po letech až poté, co mu měl údajně Pávek začít vyhrožovat, protože mu Pavel H. přebral přítelkyni, když Pávek seděl ve vězení.

„S ohledem na kriminální prostředí, v němž se posuzovaný pohyboval, je jeho obecná věrohodnost snížená,“ oznámila znalkyně Jindřiška Záhorská, která posudek na svědka, jenž se ukrývá už měsíce na utajovaném místě a je ve speciálním policejním režimu, v posledních týdnech zpracovávala.

Obhajoba totiž upozorňuje na to, že motivem, proč by mohl chtít Pavel H. policejní ochranu, jsou jeho enormní dluhy, které by se mohly pohybovat i kolem deseti milionů korun. „Jde o osobnost anomálně strukturovanou se zvýrazněnými rysy. Nejde vyloučit manipulaci s informacemi ve svůj vlastní prospěch, a to ve vtahu k prostředí, v němž se od mládí pohybuje. Obecná věrohodnost je narušená. Nebyly ale zjištěny výrazné patologické sklony k fabulaci a lhavosti,“ upřesnila znalkyně s tím, že jeho rysy jsou emočně nestabilní, impulsivní a disociální charakteristika. „Tyto rysy se prolínají v průběhu celého života s ohledem na to, v jakém prostředí se konkrétní člověk pohybuje,“ doplnila.

Soud se zajímal i o to, co mohlo být hypotetickým důvodem, proč svědek souhlasil s policejní ochranou. „Pokud se jedná o dluhy, o kterých hovoří obhajoba, tak tuto okolnost posuzovaný odmítá. Tvrdí, že nemá takové dluhy. Prostředí, v němž se nyní pohybuje, je pro něj značně diskomfortní a zátěžové. Rozhodně z toho nemá žádný zisk,“ odpovídala Záhorská.

Svědek své výpovědi během procesu doplňuje. To ale podle ní není známkou toho, že by se něco vymýšlel. „Naopak, je to standardní. Je běžné, že pokud na něco vzpomínáme, ne vždy si vybavíme všechno. U posuzovaného jsem dospěla k názoru, že převyšuje počet znaků, které dokládají to, že informace, jež sděluje, skutečně prožil,“ konstatovala znalkyně. Podle obhájců to ale ještě neznamená, že se tyto okolnosti musely skutečně stát při vraždě Antonína S.

Během sezení se znalkyní se jí Pavel H. svěřil, že měl obavy z Pávka i z dalších osob, které mu vyhrožovaly. „Když už měl institut utajovaného svědka, kontaktovaly jeho rodinu. Opakovaně byl kontaktován jeho syn, aby Pávek zjistil, kde je, že mu potřebuje říci něco důležitého. Kdyby svědek zůstal na svobodě, bál by se o svůj život. To, že je jeho život významně v ohrožení, mu sdělil Vadim P. Ten mu proto řekl, že má tři možnosti – buď bude zabit, nebo zabije někoho a nebo, že začne spolupracovat s policií. Posuzovaný nevěděl, jak to má řešit a uvažoval i o útěku ze země,“ líčila znalkyně. (Vadim P. je svědkův nejlepší kamarád a spolupachatel, oba společně vraždili už v16 letech – poznámka redakce.)

Proces vraždy karlovarského vyhazovače: U soudu se hrozilo pěstí

Právě kriminální subkultura, v němž se už od mládí pohybuje, je podle znalkyně důvod, proč musí a umí lhát.

I když svědek tvrdí, že jeho astronomické dluhy jsou výmysly obhajoby, u soudu bylo také připomenuto, že se před časem pokusil o sebevraždu právě kvůli značným finančním problémům. "Chtěl bych připomenout, že informace o dluzích, jak o tom mluví svědek, neodpovídají spisu, kde je seznam lidí, kterým dluží. Situace jsou to velmi podobné, a přitom jde o různé skupiny lidí, z nichž někteří se nepohybují v kriminálním prostředí,“ oponoval Pávkův právník Vlastimil Němec. I proto jeho klient vyžaduje ještě předvolat známou karlovarskou advokátku, která má být také jedním svědkovým věřitelem.

Soudní líčení pokračuje ve čtvrtek 22. června, kdy má znovu vypovídat korunní svědek Pavel H. Při jeho prvním předvolání byla ale veřejnost ze síně vyloučena. Přátelé a příbuzní na něj při příchodu pokřikovali, že shoří v pekle.