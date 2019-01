Dolní Žandov - Pětatřicetiletý muž z Chebu se stal postrachem dolnožandovských podnikatelů

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jakub Kopřiva

Najisto si došli policisté pro pětatřicetiletého muže, který se od Vánoc stal postrachem podnikatelů v Dolním Žandově. Muži zákona proti němu zahájili trestní stíhání pro podezření ze čtyř krádeží.

„Na základě už předtím zajištěných stop si na pětatřicetiletého muže chebští kriminalisté počíhali u něj doma poté, co se 8. ledna vrátil z Dolního Žandova, kde vnikl do prodejny potravin. Po rozbití skleněných dveří jej ale vyrušil alarm. Zloděj proto z místa utekl,“ uvedl Pavel Valenta, mluvčí Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje.

Série krádeží, kterých se zadržený muž dopouštěl v Dolním Žandově, začala už během vánočních svátků. „Poprvé obviněný poškodil hliníkovou izolační obložku prodejny a poté rozbil skleněné vstupní dveře. Odcizil několik desítek krabiček cigaret různých značek a tabák. Škoda, kterou způsobil, je odhadovaná na 25 tisíc korun,“ řekl Valenta.

Na Silvestra se pak Cheban pokusil vniknout do průmyslové prodejny. „Nepodařilo se mu ale vniknout do ní hlavním vchodem, a tak kladivem rozbil skleněné dveře. Stejně jako v posledním případě jej vyrušil alarm, takže z prodejny utekl. Způsobil však pětitisícovou škodu.

Předposlední krádež si na své konto obviněný zloděj připsal 7. ledna, kdy opět vnikl do žandovské prodejny potravin. „Ze skladu odcizil několik desítek lahví alkoholu v hodnotě přesahující 25 tisíc korun,“ doplnil mluvčí.

Zadržený muž z Chebu není pro policisty neznámou postavou. Okresní soud v Chebu už jej v minulosti za majetkovou trestnou činnost odsoudil. „Soudce chebského soudu vzal v pondělí muže, kterého policisté umístili do cely, do vazební věznice,“ dodal Pavel Valenta.