Je to přitom jen pár dnů, co o kuriózním chování informovala i redakce Deníku. Tehdy vulgárně pokřikoval před hotelem Thermal a když přijeli strážníci, hovořil se svými smyšlenými kamarády a telefonoval prázdnou lahví od dezinfekce. Tenkrát skončil na ambulantním psychiatrickém oddělení. Tam byl po incidentu před hypermarketem Fontana, který je spíše označován jako Tesco, převezen znovu.

Generální manažerkou HC Energie nově Zdenka Macháčková Šimánková

Mluvčí Městské policie Karlovy Vary Nikola Záhorová přiznala, že jsou strážníci v tomto případě bezradní. "Kam s ním, když nestojí o žádnou pomoc, nerespektuje zásady slušného chování a navíc opakovaně zaměstnává strážníky, policisty, záchranáře i doktory? Je psychicky nemocný a navíc bere drogy. Minulý týden jsme mu provedli test a vyšel pozitivně na amfetamin. Jde o člověka bez domova, který přebývá na různých místech v Karlových Varech, a jenž opakovaně zaměstnává všechny složky záchranného systému," konstatovala Záhorová.

A co se konkrétně minulý týden stalo? "Nejdříve vyjeli strážníci kolem 14. hodiny do Rybář. Tam se u autobusové zastávky nacházela osoba, která pořvávala na kolemjdoucí. Strážníci muže našli na pěší stezce vedoucí podél Rolavy, ale i přes to, že vykazoval známky požití návykové látky, nedopouštěl se žádného protiprávního jednání. Hlídka tak z místa odjela," uvedla mluvčí městské policie. "O hodinu později vyjeli strážníci za tímto mužem znovu. Nedošel daleko. Před obchodním domem Tesco skákal po střeše zaparkovaného vozidla. Strážníci ho ihned vyzvali, aby z auta slezl. To udělal a dobrovolně se opřel o služební vozidlo do pozice „zatýkaného.“

FOTO: Hasiči zasahovali o víkendu u osmi požárů a jedenácti dopravních nehod

Kolegové při kontrole auta nezjistili žádné poškození a na jiná auta podle oznamovatele neskákal. Jelikož byl muž ve špatném psychickém stavu a stále vykazoval známky užití návykové látky, provedli strážníci orientační zkoušku na přítomnost OPL s pozitivním výsledkem. Na místo byla přivolána posádka záchranné služby, která rozhodla o převozu do nemocnice a z důvodu bezpečnosti požádala strážníky o asistenci při převozu. Hlídka zůstala v budově i během vyšetření jednatřicetiletého muže. Následně lékařka rozhodla o jeho převozu do psychiatrické léčebny, odkud byl nedávno propuštěn. Tam ho převezli přivolaní policisté."