Jan K. byl v minulosti třikrát ženatý a střídal různé profese, až se v roce 2000 stal vojákem z povolání. Tím byl až do roku 2014, kdy se dal dohromady právě se svou třetí manželkou, matkou dívek, jimž tehdy bylo 6 a 10 let. Bydleli spolu na různých místech v západních Čechách, v roce 2019 se jim narodil syn. Ještě předtím ale podle obžaloby, kterou četla státní zástupkyně Věra Brázdová bezmála půl hodiny, udělal ženě a jejím dcerám ze života peklo. Od roku 2014 do roku 2018 ve společných obydlích několikrát týdně slovně a fyzicky napadal starší z dívek, urážka typu tlustá svině patřila mezi nejmírnější. „Několikrát do měsíce ji bil rukou do obličeje. Údery byly natolik intenzivní, že jí obžalovaný způsobil modřiny v obličeji či monokl na oku. Požadoval po ní naprostou poslušnost a vzorný pořádek, v důsledku svého pedantství ji nutil k nepřirozenému pořádku,“ uvedla Brázdová s tím, že vše denně kontroloval, a když nebyl s výsledkem spokojen, musela to předělat nebo ji trestal, např. ničením jejích věcí. Dívku ponižoval. A také si ji vybral za cíl svých choutek. Osahával ji na prsou a přirození, vyžadoval po ní stimulaci svého penisu a opakovaně s ní měl pohlavní styk, a to doma i při jízdách s kamionem. Zoufalá dívka si začala řezat ruce žiletkou a odstěhovala se nakonec k biologickému otci. Muž dále podle obžaloby v roce 2019 opakovaně sexuálně zneužil i její mladší sestru.

Peklo prožila podle obžaloby s Janem K. i matka dívek. I ona musela nepřiměřeně uklízet a byla bita, a to i pěstmi, a urážena. Musela poslouchat a nosit směla jen jím schválené oblečení, aby na ni „nečuměli muži“. Když u ní byla diagnostikována závažná nemoc, nadával jí do kriplů a podobně. Několikrát ji podle obžaloby znásilnil poté, co odmítla sex. Zdůvodnil jí to tak, že je manželka, a tak se jí nemusí ptát. Naposledy ji měl napadnout v roce 2020, kdy už se od něj odstěhovala, ale on ji chtěl přimět, aby stáhla svoji výpověď.

Jan K., který se z Čech odstěhoval a dnes žije s německou přítelkyní za hranicemi, vinu u soudu odmítl. „My jsme měli perfektní vztah, ani jsme se nehádali. Za celou dobu jsem jí dal jen jednu facku. Na dívky jsem byl přísnější ohledně úklidu, to je pravda, já mám rád pořádek a ony po sobě neuklízely. V kamionu se mnou jezdily, ale to chtěla manželka, aby je nemusela doma hlídat,“ řekl soudu Jan K., který odmítl, že by ženu či děti týral či je nutil k sexu. To, že proti němu všechny vypovídají, si vysvětluje tím, že je navedla ženina matka, babička děvčat.

Líčení bude pokračovat v dalších dnech výslechy poškozených, svědků či znalců. Státní zástupkyně navrhla v obžalobě pro Jana K. tříletý nepodmíněný trest.

