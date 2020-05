Pod vlivem alkoholu usedl za volant sedmapadesátiletý muž z Prahy.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta

V první polovině března jel vozidlem značky Škoda po dálnici D6. U Březové u Sokolova předjížděl jiný automobil, při manévru na mokré vozovce se dostal do smyku, vyjel mimo silnici a narazil do oplocení z pletiva. Policisté ho podrobili orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 3,01 promile. Škoda činí předběžně 55 tisíc korun. Řidič přišel o řidičské oprávnění a je stíhaný pro ohrožení pod vlivem návykové látky. Ze stejného činu je obviněný i jednašedesátiletý řidič z Ostrova, který jel v automobilu značky Peugeot. V úseku z Děpoltovic na Odeř v závěru loňského roku nezvládl po projetí pravotočivé zatáčky řízení, přejel do protisměru a narazil do zaparkovaného audi. Orientační dechová zkouška na alkohol ukázala 1,77 promile. „Škoda byla předběžně odhadnuta na 210 tisíc korun,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. V případě prokázání viny hrozí oběma mužům trest odnětí svobody až na tři roky.