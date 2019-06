Nová Role - Za svůj skutek může být potrestán hned dvakrát.

Šestadvacetiletý muž ze Sokolovska totiž zřejmě ve zlosti praštil zaťatou pěstí do skleněné výlohy jednoho obchodu v Nové Roli. Tohoto počínání se dopustil v brzkých ranních hodinách. Jako sklenář by se dotyčný asi živit nemohl, protože se při vysklení výlohy pořezal a musel být ošetřen v nemocnici. Sám sebe za tento přečin tedy už jednou potrestal. Podruhé ho může navíc potrestat i soud. „Policisté z obvodního oddělení v Nové Roli obvinili šestadvacetiletého muže z přečinu poškozování cizí věci. Majiteli obchodu způsobil škodu přesahující částku 5 tisíc korun. Za to mu hrozí v případě prokázání viny až roční trest odnětí svobody,“ řekla k události policejní mluvčí Zuzana Týřová.