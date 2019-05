Karlovy Vary – Růžový Vrch už není, co býval. Myslí si někteří obyvatelé jednoho z největších sídlišť v Karlových Varech. V posledních měsících se úzkými uličkami procházejí narkomané. Lidé se tu už necítí bezpečně.

ilustrační foto | Foto: Denik

„Nejhorší je to pochopitelně, když se setmí, to má člověk opravdu strach,“ říká paní Zuzana. „Když jdu po sídlišti večer, musím se raději pořád otáčet, kdo za mnou jde,“ potvrzuje David K. Podle něho k této změně došlo poté, co se na Růžový Vrch a nedalekou ubytovnu nastěhovali dealeři. „Stahují se za nimi feťáci z celého města,“ dodává.