Plzeň, Karlovy Vary - František Zářický útočil v baru v Karlových Varech pod vlivem alkoholu a marihuany loni v říjnu.

Zářický (vlevo) při vynesení rozsudku. | Foto: Deník / Martin Šiška

Šest let vězení s ostrahou a povinnost zaplatit VZP vzniklou škodu ve výši 57 547 korun. Takový trest včera padl u Krajského soudu v Plzni nad Františkem Zářickým. Verdikt není pravomocný, obžalovaný si ponechal lhůtu pro odvolání, státní zástupce se odvolání vzdal. 41letý Zářický byl obžalovaný z těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví, kterého se dopustil 20. října loňského roku v Karlových Varech kolem 21 hodiny.

Obhájkyně žádala senát, aby překvalifikoval trestný čin na těžké ublížení na zdraví z nedbalosti, tento návrh ovšem soud smetl ze stolu.

Incident se odehrál v lázeňském městě v jednom z barů, kde obžalovaný popíjel se známým Martinem B. Původně poklidný večer, kdy měla dvojice pít pivo a becherovku, se zvrtl ve chvíli, kdy Zářický bar opustil a zpět se vrátil ve značně opilém stavu. Podle obžaloby urážel ostatní hosty, stejně jako přítelkyni Antonii K. Do cesty se mu připletl právě známý Martin B., na kterého surově zaútočil. Prý proto, že rýpal do jeho družky.

Kamerové záznamy ovšem prokázaly, že oběť nezadala útočníkovi svým jednáním žádnou příčinu. Zářický ho natlačil na stůl, pak jej svalil na zem, zaklekl na něj a bil ho pěstí i dlaní do hlavy. Když se Martinu B. podařilo ze sevření vymanit a dostat se na nohy, inzultoval ho kopem do hlavy, až upadl do bezvědomí.

Agresora a oběť od sebe roztrhl až svědek Miroslav F. Život poškozeného ale visel na vlásku – muž utrpěl zlomeninu klenby lební a krvácel do mozku. Nebýt včasného neurochirurgického zákroku, zemřel by. Vzhledem k četnosti a razanci úderů se jednalo o vysoce agresivní útok, konstatovali už dříve znalci.

„Jednoznačně obžalovaný naplnil skutkovou podstatu trestných činů těžké ublížení na zdraví a výtržnictví,“ řekl při odůvodnění rozsudku Přemysl Špicar.

Přítelkyně Antonie K. při hlavním líčení vypověděla, že Zářický je „zlatý člověk, ale když se napije, je neřízená střela“. A právě intoxikace alkoholem a marihuanou v kombinaci s potlačovanou agresivitou sehrály klíčovou roli.

Znalci z oboru psychologie a psychiatrie popsali osobnost obžalovaného jako člověka s nízkou empatií, závislého na alkoholu, s nízkým práhem agrese a disociální poruchou osobnosti. Intelekt má na hranici slabšího průměru.

Při útoku byl Zářický příčetný, byť rozpoznávací schopnosti útočníka byly vlivem opilosti a intoxikace marihuanou snížené.

„Resocializace bude složitá,“ konstatoval soudce Přemysl Špicar.

Zářický, který se trestných činů těžké ublížení na zdraví a výtržnictví dopustil v podmínce, při své výpovědi už dříve svého činu litoval. „Takhle daleko to dojít nemělo,“ říkal. 41letému Zářickému hrozilo až dvanáct let.