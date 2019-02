Karlovarský kraj - Jako velmi snaživá se ukázala třicetiletá žena z Chebu, jejíž akční rádius a aktivita byly úctyhodné. Bohužel se ale nevěnovala legální činnosti, nýbrž zlodějině.

Zlodějka cestovatelka nejdříve třetí lednový den odpoledne ukradla z čerpací stanice na Chebsku dva kartony cigaret, které si schovala do tašky a odešla bez zaplacení. „Tím ale její drzost neskončila, protože pouze o několik hodin později se na čerpací stanici vrátila a měla odcizit další karton cigaret. Tentokrát ji ale při odchodu zastavila obsluha, která následně přivolala policii. Žena tady způsobila škodu přes 2 tisíce korun,“ uvedl k případu mluvčí krajské policie Jakub Kopřiva. I přes opletačky s policií se o šest dní později zlodějka vydala do Karlových Varů. Navštívila tam drogerii a do své kabelky ukládala téměř vše, co jí přišlo pod ruku. Kromě rašple na chodidla to byl například parfém, šampón či holicí strojek. S plnou kabelkou chtěla po několika minutách prodejnu opustit bez zaplacení, ale zastavila ji všímavá pokladní. Vyzvala ji, aby zboží z kabelky vyndala. Následně jí pokladní odebrala holicí strojek.

Po krátkém dohadování loupeživá žena z prodejny i s odcizeným zbožím utekla. V tomto případě měla způsobit škodu téměř 2 tisíce korun.

„O den později, tedy 10. ledna, přišla žena do prodejny elektroniky v Chebu. Prohlížela si tady vystavené zboží a přitom si povšimla, že na pultu pro personál je položený nestřežený služební tablet. Schovala si ho rychle do tašky a poté prodejnu okamžitě opustila. Zůstala po ní škoda za zhruba 6 tisíc korun,“ poznamenal policejní mluvčí.



Poslední akcí drzé a aktivní lupičky byla krádež v Mariánských Lázních.



V místní drogerii si opět do tašky schovala parfémovou vodu. Asi není překvapivou informací, že ani tady se nenamáhala zaplatit a z obchodu se vytratila. Vzniklá škoda byla za přibližně 800 korun. Dalšímu řádění zlodějky naštěstí udělala konec policie.



„Policisté po všech provedených šetřeních a také po zhlédnutí kamerových záznamů třicetileté ženě sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže. V případě prokázání viny jí hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ dodal Kopřiva.