Už jen kasační stížnost u Nejvyššího správního soudu zbývá karlovarskému magistrátu, pokud by trval na změně regulačního plánu kvůli masivní výstavbě na pozemcích bývalého zahradnictví Na Vyhlídce. Změnu odsouhlasili karlovarští zastupitelé letos v dubnu i přes nesouhlas opozice a veřejnosti. Jenomže nyní, a to letos 11. listopadu, ji zrušil Krajský soud v Plzni.

Rozhodnutí zastupitelstva o změně regulačního plánu napadl spolek Chraňme Vary. Nejprve peticí a následně i soudně. Argumentoval tím, že brutální výstavba v nejcennějším lázeňském území výrazně uškodí kráse Karlových Varů a znehodnotí vyhlídku na město i cenu domů a objektů, které v této lokalitě už stojí.

I přes tyto protesty ale koaliční většina zastupitelů se změnou regulačního plánu v dubnu souhlasila, a tím umožnila investorovi a majiteli pozemků, společnosti Karlovarská Vyhlídka, na studii a následně i projektu dále pracovat. Což nyní rozhodnutí krajského soudu zvrátilo, a celý investiční záměr se vrací na začátek.

Zda vedení města podá kasační stížnost, to zatím není jasné. „Rozsudek soudu jsme obdrželi a v tuto chvíli se s ním seznamují právníci města. Budeme zjišťovat, jak bude moci město dále postupovat,“ sdělil bez dalších podrobností Jan Kopál, mluvčí magistrátu.

Koupili za 6,6 milionu, prodali mnohonásobně dráž

Třináct tisíc metrů čtverečních mezi ulicemi Kolmá a Na Vyhlídce, včetně bývalých garáží a nyní už vyhořelé tělocvičny, prodalo město v roce 2004 za 6,6 milionu korun, tedy podle mnoha odborníků za pakatel, a to Karlovarskému stavebnímu bytovému družstvu. To založili čtyři karlovarští občané, z nichž byli dva zastupitelé. Byty tam mělo družstvo postavit do deseti let. Místo toho ale pozemky údajně za 120 milionů přeprodalo společnosti Karlovarská Vyhlídka, která tam hodlá prostavět stamiliony. Jenomže místo původně plánovaných subtilních obytných domků tam investor plánuje výstavbu masivních obytných domů i lázeňské objekty.

A beze změny regulačního plánu, už druhé, nemůže investor výstavbu Na Vyhlídce realizovat. Zmíněný dokument povoluje v daném území stavět jen do určité výšky i hmotnosti budov a s respektem k danému území. Což záměr současného investora, i když už snížil výšku zástavby o 3,5 metru i její hmotnost, nesplňuje a od původního zadání při původním prodeji pozemků se diametrálně liší.

Spolek Chraňme Vary se bude podle Petra Ajšmana dále opírat o rozsudek Krajského soudu v Plzni a požadovat po karlovarských zastupitelích, aby v lokalitě nedovolili žádnou brutální výstavbu. „Pokud by majitel podal na stavební úřad jakýkoliv projekt výstavby ke schválení, budeme se jím podrobně zabývat a nedovolíme, aby prošel bez jakéhokoliv souhlasu přímo dotčených obyvatel Na Vyhlídce. To ohlídáme všemi dostupnými prostředky,“ zdůraznil.