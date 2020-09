Sedm měsíců se nejen kvůli koronaviru čekalo na další soudní líčení v kauze údajného pašování mobilů do věznice Vykmanov. A bude se čekat dál, protože na jednání, které se konalo ve středu 9. září, se nedostavili předvolaní svědci – vězni, kteří už v kauze vypovídali.

Obhajoba ale přitom požadovala, aby v tento den vystoupili před soudem i bývalý ředitel věznice Pavel Zange a zaměstnanci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). „V tomto případě ještě neskončilo dokazování,“ vysvětlil soudce Dalibor Čermák.

Jakub Šauer, advokát obžalovaného bývalého vychovatele Lukáše Kislingera byl rozladěn, že soud ani po takto dlouhé pauze nerozhodl, zda klíčové svědky předvolá. Manželka obžalovaného Kislingera, který je nyní učitelem, to nevydržela, a ze soudní síně vyběhla s pláčem. „Trvá to už hodně dlouho. Oba bychom byli pochopitelně rádi, aby už to celé skončilo a já byl očištěn. Dnes jsem ale hodně naštvaný,“ konstatoval Kislinger.

Jeho advokát projevil obavy, aby 4. listopadu, na kdy byl soud odročen, to nedopadlo stejně jako tentokrát. „Byli bychom rádi, aby na příští líčení byl vyhrazen klidně i celý den, aby se tato kauza, která se táhne už dva roky, konečně někam pohnula,“ řekl soudci právník obžalovaného.

Kislinger měl společně s vězněm Stanislavem Dérem umožnit pašování mobilů do věznice. GIPS dokonce vymyslela léčku, jak ho usvědčit a poslala v lednu 2018 do věznice balík se zakázaným mobilem, který měl Kislinger převzít. Nikde o tom není ale úřední záznam. Až v březnu roku 2018 se tento mobil objevil na jedné cele.

Svědci, kteří vypovídají u soudu, hovoří o bujarých drogových mejdanech, jež se tam za bývalého ředitele Zangeho měly konat. Kislinger si na poměry ve věznici stěžoval. Podle něho je tato kauza jen odplatou za to, že o dění ve Vykmanově nemlčel.