Čtyři muži ze Sokolovska byli obžalovaní z výroby a nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie, pohlavního zneužití dítěte a svádění k pohlavnímu styku a znásilnění dívek mladších 15 let. Poškozených bylo podle obžaloby více než deset. K pětačtyřicetiletému muži a jeho třem synům, kteří jsou dnes ve věku 21, 22 a 23 let, měly nezletilé dívky docházet do jejich bytů v období let 2008 až 2017. Tam si je muži měli opakovaně fotit nahé na mobilní telefony a fotoaparáty. Hrozilo jim až dvanáct let vězení.

Otce Martina E. soud nakonec poslal na osm let do věznice se zvýšenou ostrahou a nařídil mu ochranné sexuologické léčení ústavní formou. "Znásilňování dívek bylo prokázáno výpověďmi nezletilých dívek a znaleckými posudky. U nejstaršího muže byla zjištěna pedofilie," uvedl v pátek předseda senátu Tomáš Bouček. Syna Jiřího poslal soud do věznice s ostrahou na sedm let, syna Jana rovněž do vězení s ostrahou na pět let. Nejmladšího syna potrestal jedním rokem se zkušební dobou na tři měsíce, jelikož v době činu nedosáhl věku 18 let. Obžalovaní u soudu odmítli vypovídat.

Podle výpovědi jedné z poškozených, Lucie H., poznala dívka celou rodinu, ještě před tím, než jí bylo čtrnáct let. „Když jsem k nim chodila do bytu a třeba vařila, všichni synové i jejich otec mě osahávali. V té době jsem se nejvíce bavila s nejmladším synem Martinem. Začali jsme spolu chodit a nedlouho poté, když mi ještě nebylo patnáct let, jsem s ním měla nedobrovolný pohlavní styk,“ uvedla ve výpovědi svědkyně s tím, že když se s nejmladším synem rozešla, začala chodit s jeho otcem. Když se ho zeptala, zda pro něj není příliš mladá, řekl jí, že na věku nezáleží.

„Začali jsme spolu mít pohlavní styk. Dával mi i peníze za sex. Někdy dvě stě korun, někdy méně. Pak mě začal fotit nahou. Vyfotil mě asi dvacetkrát. Vím, že si psal i s nějakou devítiletou holkou a s dalšími dívkami,“ stojí v dívčině výpovědi. Lucie H. dříve také uvedla, že jeden z obžalovaných synů měl osahávat také její mladší sestru, když chodili společně ven.