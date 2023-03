"Líčení začíná 29. dubna v 8.30 ráno. Jednací síň, ve které se bude konat, patří k těm menším. Jsou zde jen dvě řady sedaček pro veřejnost. Vzhledem k tomu, že obžalovaní jsou ve vazbě, bude mít veřejnost ale k dispozici pouze jednu řadu," uvedla mluvčí krajského soudu Jana Rubášová.

Soudní přelíčení má podle ní pokračovat ve dnech 30. a 31. března a dále 3. a 4. dubna. "První den se bude číst obžaloba a v tento den budou vyslechnuti obžalovaní. V následujících dnech pak promluví svědci. Až během líčení vyplyne, zda soudkyně už 4. dubna vynese rozsudek, a nebo se bude pokračovat," doplnila mluvčí Rubášová.

Nález revírníka: ohořelé torzo těla

Ohořelé torzo těla vyhazovače Antonína S. našel 3. října roku 2011 mezi obcemi Hlinky a Přílezy lesní revírník Ludvík Poláček, který si nejdříve myslel, že v lese někdo zapálil odpadky. Vyhazovače měli vrazi zastřelil pod Zámečkem v Doubí v autoservisu, který provozoval obžalovaný Petr P. Ten ve své výpovědi před mnoha lety uvedl, že společně s Janem T. se zavražděným v inkriminovaný den povečeřeli. Antonín S. pak z restaurace odjel na své motorce do servisu, kde ji nechal. Jak se dostal domů, se už nepodařilo objasnit. Doma se převlékl do domácího oblečení, zjistil si, co dávají v televizi a vložil telefon do nabíječky. Nic nenasvědčovalo tomu, že by chtěl z bytu odejít. Nikdo ho nekontaktoval ani přes mobil ani přes počítač, přesto ale z neznámých důvodů odešel pryč a už se nevrátil.

Antonín S. byl podle pitevní zprávy několikrát střelen do hlavy. Svědek, který po letech promluvil, měl v roce 2011 obstarat Petru P. střelnou zbraň, přičemž obžalovaný se mu měl následně svěřit, jak Antonína S. sprovodili ze světa. "Měli ho vlákat do dílny a když Antonín vešel do autoservisu, střelil ho Petr. P. do zad, načež se prý S. otočil, myslel si, že je to náhoda a řekl mu: Petře, tys mě střelil, zavolej mi doktora. Střelil ho ještě několikrát, myslím, že říkal, že ho střelil ještě do hlavy, ale to si nejsem jistý. Následně chtěl, abych s ním jel na dílnu, chtěl vědět, zda tam nezůstaly stopy," uváděl ve výpovědi svědek, který má sám zkušenosti s vraždou. Jako nezletilý totiž napomáhal svému kamarádovi zabít jeho otčíma. Kamarád zaťal svého otčíma sekerou do hlavy a když se začal plazit, svědek ho následně bodnul třinácti ranami nožem, devíti do oblasti zad, čtyři směřovaly na krk. Svědek dostal strach o svůj život údajně proto, že přebral Petru P. jeho přítelkyni v době, kdy byl ve výkonu trestu. Podle něho mu Petr P. naznačoval, že by se ho mohl zbavit.

Vyhazovači na hraně zákona s bohatým trestním rejstříkem

Pětici mužů, tedy oběť, svědka a trojici obžalovaných spojuje prostředí, v němž se pohybovali, byli to kamarádi. Jednalo se o vyhazovače na hraně zákona, většina z nich má bohatý trestní rejstřík, kde nechybí ani násilná trestná činnost, vydírání či obchody s lehkými topnými oleji. Svědek má navíc hned u několika osob velké dluhy, které mají být údajně v řádu milionů korun. I když opakovaně tvrdil, že většinu svých pohledávek uhradil, dotyčné osoby to popřely.

Důvodem, proč si Jan Š. měl vraždu u svých kumpánů objednat, měla být především ješitnost. Antonín S. ale neležel v žaludku jen jemu. Měl totiž vykrádat pěstírny marihuany jednomu významnému karlovarskému vietnamskému podnikateli, kterého měl navíc okrást o desítky milionů korun. "Objednavatel je jeden z těch tří obžalovaných. O tom, že by za tím mohl být nějaký vietnamský boss, se říká ledacos, to běží po Varech, ale to, že to měl být jeden z této trojice, vyplývá z důkazů. Dost zásadní při projednávání u soudu budou právě stopy," reagoval státní zástupce Jakub Kubias.