Plzeň - Až dvacetiletý nebo i výjimečný trest hrozí třicetileté ženě z Chebska, která podle obžaloby loni v červenci hodila do kontejneru v Chebu svou novorozenou holčičku. Děvčátko tehdy našel kolemjdoucí, bylo značně podchlazené, ale přežilo. Žena se ze svého skutku začala zpovídat dnes u Krajského soudu v Plzni, obžalována je z vraždy.

Ilustrační foto. | Foto: archiv VLP

Dítě objevil kolemjdoucí. Podchlazená donošená holčička skončila v nemocnici, kde dostala jméno Anička.

V úterý začal případ projednávat Krajský soud v Plzni jako pokus vraždy. „Po celou dobu těhotenství svému druhovi a otci dítěte tvrdila, že dochází ke gynekologovi, ačkoliv u žádného nebyla. Své matce krátce před porodem řekla, že se lékaři plod nezdá a že o miminko možná přijde, protože se nevyvíjí. S úmyslem usmrtit novorozence po neodborném oddělení pupeční šňůry jej živého uložila do igelitové tašky a spolu s odpadky do druhé tašky a vše vhodila do kontejneru," uvádí žaloba.

Do soudní síně přišla rozrušená, plačící žena. „Ten den odešel druh do práce a já už spát nešla, probudila jsem dvojčata, připravila snídani a pustila jim pohádky. Dopoledne přijeli rodiče s postýlkou a kočárkem a nějakým nákupem. Pak vím, že jsem děti dala spát a usnula s nimi. Když jsem se probudila, šla jsem na záchod, udělalo se mi špatně a pak jsem cítila, že ze mě něco jde a uvědomila si, že je to miminko. Hrozně jsem se bála. Neplakalo, ani se nehýbalo, i když jsem ho pleskla po stehýnku. Myslela jsem, že je mrtvé… Strašně toho lituju, že to nedopadlo, miminko jsem si přála…nikdy bych svým dětem neublížila," uvedla žena před soudem. Jak z její výpovědi vyplynulo, po celou dobu těhotenství měla menstruaci, i těhotenské testy byly jednou pozitivní, pak negativní. Gynekologa prý nenavštívila proto, že se domnívala, že těhotná není, neboť žádné příznaky neměla.

„Až v červnu jsem nabyla přesvědčení, že jsem těhotná, myslela jsem ale, že dítě se narodí až v říjnu nebo listopadu… Porodila jsem do záchodové mísy, v tu chvíli jsem nevěděla, co mám dělat, myslela jsem, že je mrtvé," pokračovala dál. Druhovi i matce pak řekla, že si musela plod nechat vzít, že se nevyvíjel dobře.

Co na to druh? „Nechápu, proč to udělala. Těhotenství netajila a na příchod dítěte se připravovala. Byla to ona, kdo mi řekl, že nějaká žena pohodila dítě do popelnice. Ještě jsem jí říkal, že něco takového by neudělala ani krysa. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se dítěte chtěla zbavit," uvedl už v přípravném řízení.

Obdobně se vyjádřila i adoptivní matka žalované, která je spolu s manželem už po smrti. Na konci loňského roku byla jejich zastřelená těla nalezena na posedu u rekreační oblasti Amerika. Oba obžalovanou vychovávali od jejích dvou let, pomáhali jí s nejstarším 10letým synem i tříletými dvojčaty. Všechny děti skončily v dětském domově.