Karlovarsko – Ne všechny sousedské vztahy jsou ideální. A nebyl ani ten v jedné malé vesnici na Karlovarsku, který nakonec skončil na policii, a není vyloučeno, že agresor si pár let posedí za mřížemi.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Vraný

„Ostrovská policie obvinila dvaapadesátiletého muže pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví. V polovině července měl po předchozí slovní rozepři fyzicky napadnout o pět let staršího souseda, který šel kolem,“ informovala policejní mluvčí Eva Valtová. Nejdříve mu nastříkal do obličeje pepřový sprej a poté ho udeřil teleskopickým obuškem do hlavy. „Napadený muž neutrpěl zranění, které by si vyžádalo lékařské ošetření. V případě prokázání viny může být podezřelý potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta,“ dodala Valtová.