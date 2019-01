Karlovy Vary – Drogerie zloděje přitahují doslova jako magnet. Dalšími, co podlehli pokušení krást, se stali dvaatřicetiletý muž a o roky starší žena, oba z Karlových Varů.

Leckdo by řekl, že v tomto věku už by mohli mít rozum, ale zřejmě neměli a ukradli zboží za více než 14 tisíc korun. Jednalo se například o parfémy, zubní pasty, přípravky na vlasy, kosmetiku a podobně. „Do nákupního košíku měli zboží společně ukládat, přičemž měl muž hlídat pohyb prodavaček, aby žena mohla nepozorovaně zboží vložit do s sebou přinesené tašky,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Týřová. Pro policii to však nejsou žádní neználci, protože za poslední tři roky se oba dopustili stejného trestního činu opakovaně. „Teď jim za uvedený přečin hrozí až tříletý trest odnětí svobody,“ dodala mluvčí.