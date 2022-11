Otočila se a viděla, jak se na ni řítí kříženec stafforda a pitbulla. Snažila se schovat, ale marně. Pes se jí zakousl do stehna. „Když jsem v nemocnici sundala kalhoty, odpadávalo mi maso,“ popsala zranění žena, která je pošťačkou už 42 let. Podstoupila operaci a půl roku byla v pracovní neschopnosti. Teď už sice zase doručuje zásilky, ale kromě jizev na těle jí zůstaly i jizvy na duchu. Trpí posttraumatickou stresovou poruchou. Případ nyní začal řešit plzeňský městský soud. Útoky psů na poštovní doručovatele nejsou výjimečné, jen vloni jich Česká poště evidovala přes čtyřicet, letos už to jsou bezmála tři desítky.

Food festival opět provoněl DEPO2015, déšť návštěvníky neodradil

Případ, který se nyní dostal až před soud, se odehrál vloni 12. března v malé vesničce na severu Plzeňska. Do jednoho z domů tam přivezla doručovatelka balíček. Doma byla jen Jaroslava N. (77), která hlídala vnučce křížence stafforda a pitbulla. „Pes skákal na vrata. Já bych tam nikdy nešla, aniž by byl zavřený. Paní mi řekla, že mám chvíli počkat. Po chvíli volala, že ho zavřela, ať jdu dál. Seděla venku na lavici, já položila na stůl balíček a dávala jí to podepsat. Vtom jsem slyšela, jak pes běží. Snažila jsem se za ni ještě schovat, ale jak jsem se otočila, kousl mě zezadu do stehna,“ popsala pošťačka. Dodala, že po převozu do nemocnice byla operována. Po dvou týdnech hospitalizace jí dělali plastiku, kdy lékaři vzali kožní štěp z pravé nohy a dali ho na pokousanou levou. „Propuštěna jsem byla 29. března, pak jsem se léčila doma, chodila jsem o berlích a jezdila na převazy. V neschopnosti jsem byla do 12. září 2021, pak jsem se vrátila do práce. Dodnes mám ale zdravotní problémy. A také psychické, léčím se u psychiatra,“ uvedla se slzami v očích pošťačka.

Událost výrazně poznamenala i Jaroslavu N. Ta je z věci natolik špatná, že se omluvila ze soudního líčení a jednalo se v její nepřítomnosti. Policistům řekla, že psa zavřela do domu, zřejmě ale musel skočit na kliku a otevřít si, což nikdy předtím neudělal. „Je mi hrozně líto, co se stalo. Byla jsem z toho v šoku, několik dní jsem se třásla,“ uvedla seniorka, které hrozí za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti až čtyřletý nepodmíněný trest.

Holky holkám. Sedmý ročník vánoční sbírky znovu pomůže matkám v tísni

Líčení bude pokračovat v prosinci, kdy bude mimo jiné slyšena žena, kterou měl pes napadnout už před doručovatelkou.

Pošťačka ze severu Plzeňska je jedním ze šesti doručovatelů v západních Čechách a 42 v celé republice, kteří byli vloni při práci napadeni psem. „Letos zatím evidujeme 27 napadení, z toho tři v západních Čechách,“ uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Dodal, že letos ani vloni žádný z útoků naštěstí neskončil fatálně, i těžké zranění je výjimečné. I tak ale musejí zaměstnanci České pošty dodržovat bezpečnostní opatření. „Doručovatelé jsou opakovaně poučováni, že nesmí vstupovat na soukromý pozemek, nesmí vstupovat za vrátka, i pokud je majitel vyzývá, ať jsou dál, nemají sahat na psy, venku ani za vrátky či ploty,“ uzavřel Vitík.