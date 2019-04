Čtyřletý nepodmíněný trest, propadnutí majetku a zákaz činnosti. To je trest, který při čtvrtečním čtení závěrečných řečí požadoval státní zástupce Jiří Richtr pro Radka Kocába, bývalého inspektora karlovarského inspektorátu cizinecké policie. Kocáb je souzený pro zneužití pravomoci veřejného činitele a braní úplatků.

„Radek Kocáb by měl být umístěný do věznice s ostrahou. Zároveň by měly propadnout státu finanční prostředky objevené 28. ledna 2005 při domovní prohlídce – 4 184 002 koruny a 2464 euro,“ uvedl Richtr.

Při návrhu trestu se opíral zejména o výpovědi dvou utajovaných svědků a ze zápisu z kontroly na karlovarském inspektorátu cizinecké policie. Podle Richtra se podařilo prokázat, že Radek Kocáb inkasoval pomocí prostředníků peníze za vyřízení trvalého pobytu cizinců v České republice, případně za udělení dlouhodobého povolení k pobytu. „Celkem tak získal přes šest milionů korun,“ doplnil Richtr.

Právě výpověď utajených svědků však ve svém závěrečném proslovu zpochybnila obhájkyně Radka Kocába Barbora Šobrová. „Jejich výpovědi jsou nekonkrétní, jejich výpovědní hodnota je nulová,“ konstatovala obhájkyně. Jak tvrdí, utajení svědci vypovídali o tom, co znali z doslechu. „Nikdo ze svědků nevypověděl, že by mého mandanta viděl přijímat či vyžadovat úplatek,“ upozornila Šobrová.

Vypovídající hodnotu nemá podle jejích slov ani další důkazní materiál obžaloby, zkoumání majetkových poměrů Radka Kocába. „Doložil původ peněz, které byly objeveny při domovní prohlídce. Byla to půjčka od svědka obhajoby,“ řekla ve své závěrečné řeči. Věrohodnost tohoto svědka však zase zpochybnil státní zástupce.

Radek Kocáb využil svého práva posledního slova. „Ničeho jsem se nedopustil,“ řekl před soudem.

Na rozhodnutí soudu si bude muset ještě tři týdny počkat. Soudce Tomáš Mahr stanovil další termín jednání, na němž sdělí své rozhodnutí, na 11. listopad.