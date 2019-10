Devět lidí je obviněno z podplácení, jeden z bývalých manažerů čelí obvinění z manipulacís tendry. „Policie mi klade za vinu, že jsem v souvislostis dotací, kterou agentura CzechTourism poskytla na Světový pohár v olympijském triatlonu pořádaný v Karlovarském kraji v roce 2017, uhradil obchodní společnosti, v níž působil jako jediný společník a jednatel renomovaný plzeňský advokát, fakturu za administraci dotace. Policie se domnívá, že se nemělo jednat o odměnu, ale považuje provedenou platbu za úplatek,“ uvedl Bursík. Zdůraznil, že obchodní společnost, které fakturu uhradil, neměla v rozhodné době žádné vazby na agenturu CzechTourism nebo její zaměstnance. „Jednáním, z něhož jsem obviněn, jsem nezískal žádný osobní majetkový prospěcha nejsem si vědom toho, že bych někomu způsobil jakoukoliv újmu,“ zopakoval Bursík.

Přestože proti zahájení trestního stíhání už podal stížnost, karlovarská opozice velmi zpozorněla. „Bylo-li Petru Bursíkovi sděleno obvinění, měl by sám vyhodnotit své zapojení v celém případu a v případě své vlastní pochybnosti o jakémkoliv nestandardním postupu zvážit své angažmá ve veřejné funkci. Minimálně do doby vyšetření problematického financování. Stručně řečeno měl by následovat výzvu svého stranického předsedy Petra Fialy, který k tomu samému vyzýval předsedu vlády,“ uvedl Petr Kulhánek (KOA), zastupitel a bývalý primátor.

Také podle opozičních Pirátů je Bursíkova kauza z hlediska politické kultury problematická. „Pokud je s možným dotačním pochybením obviněn zrovna náměstek zodpovědný za investice, to zákonitě vyvolá celou řadu spekulací. Měl by ze své exekutivní funkce odstoupit do doby, než vyšetřování skončí. Po něm, pokud dopadne pro náměstka dobře, by se mohl klidně do úřadu vrátit,“ uvedl za Piráty zastupitel Jindřich Čermák.