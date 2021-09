Po velice dlouhé době, roce a půl, pokračovalo 8. září jednání u Okresního soudu v Karlových Varech v kauze věznice Vykmanov. V té jsou obžalováni dva muži – bývalý vězeň Stanislav Dér a bývalý vychovatel z Vykmanova Lukáš Kislinger za to, že umožnili pašování mobilních telefonů do vězení. Oba od začátku případu, který sahá až na začátek roku 2018, tvrdí, že jde o cíleně vykonstruovaný proces za to, že Kislinger opakovaně upozorňoval na nešvary, které se věznici dějí. Například drogové mejdany. Tuto verzi nicméně potvrdil i svědek, vězeň Martin Grunza, který u posledního stání tuto středu vypovídal. "Všechno, co jsem řekl v přípravném řízení, není pravda. Přinutili mě k tomu," prohlásil totiž Grunza u soudu.

Soudce Dalibor Čermák na začátku líčení upozornil svědka, že nemusí vypovídat, pokud by se svou výpovědí vystavil trestnímu stíhání. "Nebudu vypovídat. Mohl bych si ublížit," reagoval na toto oznámení svědek Grunza. Soudce se ho však přesto zeptal, zda měl někdo z odsouzených přístup k mobilním telefonům. "Nepamatuji si to," odpověděl Grunza. "Měl Dér někdy přístup k mobilním telefonům?" ptal se dál soudce. "Nikdy jsem ho s mobilem v ruce neviděl," odvětil svědek. "Jak je tedy možné, že ve výpovědi v přípravném řízení ze 4. prosince roku 2018 jste uvedl, že jste u Déra viděl dva typy telefonů a že disponoval čtyřmi až šesti kusy telefonů. Vypověděl jste, že jste viděl Déra telefonovat. Ve vaší tehdejší a nynější výpovědi je rozpor. Vy máte problémy s pamětí?" dotazoval se soudce Čermák. "Ano, mám, jsem po bouračce," poznamenal Grunza.

I následující odpovědi svědka se rozcházely s tím, co už dříve uvedl v přípravném řízení. A to například i v tom, na koho byly psané balíky určené jemu a co obsahovaly. "V přípravném řízení jste uvedl, že Dér chodil za Kislingerem do kanceláře a dveře za sebou následně zavíral. Že jste nevěděl, co se tam děje a že si ostatní odsouzení mysleli, že Dér je konfident. Zmiňoval jste také tři SIM karty u Déra," citoval zprávu svědek. "Nevím, proč jsem to uváděl v přípravném řízení. Já nikdy protokoly nečetl, nevím, co jsem podepisoval," poznamenal svědek.

Po dotazu, zda ví něco o pašování alkoholu do věznice, došla Grunzovi trpělivost. "Vy tady na mě jedete. Já vám říkal, že vypovídat nebudu. Já se s vámi bavit nechci," rozčílil se svědek. Na to ho soudce upozornil, že mu může za jeho chování vystavit pokutu a dokonce že mu může hrozit pohrdáním soudem. "Vaše výpovědi jsou v rozporu. A ptám se proč," vysvětloval Čermák. To už Grunza nevydržel: "Měl jsem tři měsíce do konce výkonu, chtěl jsem mít klid. Co jsem měl dělat, když za vámi přijde bezpečák a řekne to a tak tam bude napsáno," vychrlil ze sebe. "On vám tu výpověď někdo nařizoval? Kdo to byl?" ptal se soudce. "Prevence to nařizovala. Byli to dva lidé. Všechno házeli na Kislingera, šli mu po krku," pokračoval svědek k překvapení všech. "Takže jste vypovídal pod nátlakem?" dotazoval se Čermák. "Ano, všechno, co jsem uvedl v přípravném řízení, bylo pod nátlakem. Ty SIM karty Dérovi někdo nastrčil. Od vězňů to nikdo nebyl," dodal svědek.

Soudce následně jednání odročil na 3. listopadu. Otázkou stále je, zda budou v kauze vypovídat i někdejší ředitel věznice Pavel Zange a zaměstnanci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), kteří by měli vnést více světla k událostem z ledna roku 2018. Obhajoba je poněkolikáté předvolává a informace o tom zazněla už v únoru loňského roku. Soudce však přesto Kislingerovu advokátu Jakubu Šauerovi opět ve středu sdělil, že důkazní řízení není ve věci předvolání těchto svědků stále u konce.

Právě bývalý ředitel a zaměstnanci GIPS by totiž mohli zodpovědět, jak to bylo s takzvanou zkouškou způsobilosti, tedy testem, zda je Kislinger loajální. Tu prý měl Kislinger absolvovat, ale neuspěl v ní. Záznamy ovšem o tom nejsou. "Můj klient se na to dotazoval u Generální inspekce bezpečnostních sborů, a potvrdili mu, že z takové zkoušky musí být pořízen záznam. My se chceme proto svědků zeptat, proč ty záznamy nejsou," poznamenal advokát Šauer.

Na předchozích líčeních například zaznělo, jak jsou drogy ve Vykmanově na denním pořádku. Bývalý Kisligerův kolega uvedl, že v roce 2017 se uskutečnilo ve Vykmanově testování na drogy, 130 vězňů mělo pozitivní nález, kapacita zařízení je přitom 940. „Tresty za drogy jsou minimální. Není výjimkou, že vězeň s pozitivním výsledkem na drogy šel do práce,“ prohlásil vloni v lednu vězeňský vychovatel.

Kislingera, který je učitelem, kauza poškozuje. Pokud by soud rozhodl, že byl obžalován neprávem, bude se bránit. "Nenechám to tak. Zahájíme proces s ministerstvem spravedlnosti. Už tím, že jsem odmítl podepsat jakoukoliv vinu na samém začátku, jsem věděl, že jdu proti celému tomuto systému. Musím se bránit," dodal Kislinger.