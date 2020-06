Velké pozdvižení zažili ve čtvrtek lidéz Děpoltovic na Karlovarsku. Zasahovalo tam mnoho policistů, kteří hledali muže, jenž unikl policejní hlídce.

Ilustrační foto. | Foto: Policie ČR

Nakonec ho nalezli v lese, nebyl ale zcela oblečený. Místní z toho byli poněkud vyděšení, protože nevěděli, co se děje. Hned se objevily různé fámy, co že se to v lesích kolem Děpoltovic odehrálo. Dokonce se hovořiloo znásilnění a pomstě.