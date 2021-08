Věděl, že je těhotná, přesto ji opakovaně napadal. Škrtil ji na dětském hřišti, udeřil ji do oka a v době, kdy byla v sedmém měsíci, ji povalil na poli. „Klekl jí na břicho a řekl jí „potrať, ty svině jedna“,“ popsala v obžalobě, která zazněla u klatovského soudu, státní zástupkyně. Výše uvedené útoky byly podle ní jen špičkou ledovce, šestatřicetiletý Miroslav K. svoji družku týral bezmála rok, a to nejprve na Sokolovsku a poté na Klatovsku, kam se přestěhovali. Útoky byly velmi surové.

Miroslav K. u klatovského soudu | Foto: Deník/Daniela Loudová

Muž podle obžaloby matku pětileté holčičky bil často poté, co mu vyčítala hru na automatech, nebo poté, co sám bezdůvodně vyvolal hádku. Švihal ji kabelem od telefonu, mlátil ji do obličeje, dával jí tzv. hlavičky, které byly někdy tak razantní, že upadla na zem, škrtil ji. Vulgárně jí nadával.