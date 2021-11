Kladívko byl v minulosti opakovaně soudně trestán u nás i v sousedním Německu za loupež, ublížení na zdraví i další kriminální skutky. V roce 2016 ho KS Plzeň odsoudil ke čtyřem letům za to, že v garážích pod luxusním františkolázeňským hotelem zapálil drahé vozy. Při mohutném požáru musely být evakuovány tři desítky hotelových hostů, škoda se vyšplhala na bezmála pět milionů korun. Poté ještě Kladívka potrestal Okresní soud v Chebu, kde žije.

Tresty si odpykával ve věznici v Kynšperku nad Ohří, kde si vloni na podzim zotročil Jakuba M. (39), jenž s ním byl na cele. V té, ale i ve společných prostorách a v jídelně na něj vyvíjel intenzivní psychický a fyzický nátlak. Denně ho napadal, a to zejména údery pěstí do těla i hlavy a kopy do nohou, opakovaně mu vyhrožoval, že jeho žena a dcera skončí na trase a dítě půjde do bordelu. „Tím vyvolal u Jakuba M. strach o sebe i své blízké a donutil ho, aby mu posluhoval a plnil všechny jeho pokyny, zejména donášení jídla a vody, aby mu dával svoje vlastní jídlo, vařil mu kávu, pomáhal mu při cvičení, uklízel a skrýval ve své skříňce elektrickou nabíječku na mobilní telefon, ač to bylo ve věznici zakázané. Když byla u Jakuba M. nabíječka nalezena, vyhrožoval mu, že když ho udá bachařům, tak ho umlátí a pojede domů v rakvi, že jeho žena půjde na trasu,“ popsal státní zástupce Martin Rykl.

Doplnil, že Kladívko poté ztloukl nešťastníka násadou od koštěte tak, až ji o něj přerazil. Druhý den to bylo ještě horší, to ho kvůli nabíječce již málem umlátil k smrti. Jakub M. skončil v nemocnici s rozdrcenou slezinou, o kterou nenávratně přišel, zlomenými žebry a dalšími zraněními.

Zatímco v přípravném řízení recidivista Kladívko zatloukal, u soudu otočil. „Vše je to pravda. Je mi to líto,“ pronesl. Vzhledem k tomu, že prohlásil vinu, nepožadoval pro něj státní zástupce sedm let, jako původně v obžalobě, ale navrhl trest při spodní hranici, jež činí pět let. Žádal ale, aby byl muž mimořádně umístěn do věznice se zvýšenou ostrahou, nikoli jen ostrahou.

Senát se s názory obžaloby plně ztotožnil a poslal Kladívka na pět let do věznice se zvýšenou ostrahou. Musí také uhradit zdravotní pojišťovně 102 tisíc korun za léčbu Jakuba M. Předseda senátu Tomáš Bouček v odůvodnění rozsudku uvedl, že jedinou polehčující okolností bylo prohlášení viny, muži ale naopak přitěžuje bohatá trestní minulost a fakt, že čin spáchal ve věznici, kde se měl naopak resocializovat.

„U obžalovaného zjevně selhává snaha o jeho nápravu,“ konstatoval Bouček s tím, že Kladívko byl rozsudkem umístěn do věznice s přísnějším režimem, neboť výkon trestu ve věznici s ostrahou evidentně nesplnil svoji funkci, když tam mohl po dva měsíce páchat trestnou činnost. Rozsudek je pravomocný. Dá se tak očekávat, že brzy rozhodne KS Plzeň o tom, že již nyní bude Kladívko převeden do věznice se zvýšenou ostrahou. Následujících bezmála deset let tak stráví v Plzni na Borech, na Mírově či v obdobném zařízení s mnohem tvrdším režimem, než měl v Kynšperku či nyní v Horním Slavkově.