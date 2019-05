Karlovarský kraj - Ze sedmi víkendových nehod v Karlovarském kraji, u kterých zasahovali hasiči, téměř u poloviny figurovali motorkáři.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jerie Ladislav

Slunečné počasí je vylákalo na silnice. První nehoda se stala v Jáchymově, kde motorkář narazil do svodidel. Zraněný muž skončil v péči záchranné služby. Ke druhé nehodě vyjížděli hasiči do Hraničné u Kraslic, zde motorkář vyvázl bez zranění. „Při poslední nehodě motorkáře a osobního auta museli také zasahovat zdravotníci. Stalo se to u Sadova na Karlovarsku,“ popsal události posledních dní mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.