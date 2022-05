Trojice mladých mužů zahalených v kuklách v neděli 15. května kolem 22. hodiny vtrhla násilím do bytu v jedné obci poblíž Karlových Varů, kde surově napadla jednatřicetiletého muže. Oba agresoři byli krátce po útoku dopadeni a v současné době setrvávají v policejní cele, kde čekají do rozhodnutí soudu, u něhož se budou zpovídat ze závažného zločinu loupeže a z přečinu porušování domovní svobody. Napadený muž musel být kvůli utrpěným zraněním hospitalizován v nemocnici.

"Karlovarští kriminalisté zahájili trestní stíhání dvou mužů z Karlovarska ve věku 18 a 22 let, které obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a z přečinu porušování domovní svobody. Dále také zahájili trestní stíhání jednoho mladistvého z Karlovarska, kterého obvinili ze spáchání provinění loupeže a porušování domovní svobody. Muži v neděli 15. května kolem dvaadvacáté hodiny zaklepali na vstupní dveře bytu v jedné z menších obcí poblíž Karlových Varů, hlavy měli zakryté kuklami. Otevřela jim pětadvacetiletá žena, kterou ihned natlačili do bytu. Následně jí osmnáctiletý muž přitlačil ke zdi a ohrožoval ji střelnou zbraní," informoval mluvčí policie Jan Bílek.

O stavbu kraje letos svádí boj hrad, most, kostel, kolonáda i prodejna kol

Další dva muži vstoupili do jednoho z pokojů, kde fyzicky napadli jednatřicetiletého muže, který se v pokoji nacházel. "Opakovaně ho byli údery pěstí a kopali ho do oblasti celého těla. Dále po něm požadovali vydání finanční hotovosti nebo drogy. Trojice mužů po té byt prohledala, přičemž odcizila dvoje hodinky v přibližné hodnotě 4 tisíc korun. Muži ještě úmyslně zničili mobilní telefon a tím mu způsobili škodu přibližně 5 tisíc korun. Pachatelé z místa utekli, když si venku všimli stojících osob," pokračoval mluvčí policie.

Podle nejmenovaného zdroje si útočníci nevybrali svou oběť náhodou. Napadený se s jedním útočníkem znal a během přepadení ho poznal. Policisté šli tak najisto.

"Po předchozím souhlasu všechny tři obviněné do čtyřiadvaceti hodin zadrželi karlovarští kriminalisté. Policejní vrchní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněných mužů do vazby. Obvinění si na rozhodnutí soudu počkají v policejní cele. V případě prokázání viny hrozí dvěma mužům ve věku 18 a 22 let trest odnětí svobody až na deset let. Třetímu obviněnému hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na pět let, jelikož se jedná o osobu mladistvou," dodal mluvčí.