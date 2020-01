Zaznělo to u karlovarského soudu, kde pokračovalo přelíčení ve věci údajné rasové diskriminace a šikany vůči uklízečce mateřinky romské národnosti Daně Mackové právě ze strany ředitelky. Jádrem sporu je, že Macková neměla být správně finančně ohodnocena, což potvrdil i inspektorát práce.

Hodně se hovořilo o takzvaném monitoringu práce, který vyžaduje ředitelka od jednotlivých zaměstnanců jen ve výjimečných případech. „Od roku 1992, co tu pracuji, ho nikdo jiný nedělal. Napsala jsem ho za ni já. Abych totiž řekla pravdu, paní Mackovou nikdo z nás neviděl psát ani číst. Když má něco podepsat, vždy jí to přečteme. Ředitelka ho dvakrát vrátila k dopracování, což jsem považovala jako naschvál, zpráva byla dost podrobná,“ uvedla u soudu učitelka školky Ivana Vávrová. Podle ní rozpor mezi Tichou a Mackovou nastal v momentu, kdy uklízečka nabyla dojmu, že má nižší odměnu, než jí přísluší. „Poprosila jsem manžela, ať se na to podívá. On je tajemník městského úřadu a personalista. Zjistil, že je zařazená do špatné platové skupiny. Paní Mackové pomohl sepsat dopis paní ředitelce, která ho ale neuznala,“ vysvětlovala učitelka.

V době řešení platových tříd nebyla přítomna vedoucí školky Gabriela Žaloudíková, podřízená Tiché. „Poté, co se vrátila a sešla se s ředitelkou, tlačila na paní Mackovou, ať ten spor ukončí. Paní Žaloudíková se paní ředitelky bála. Bojí se jí i někteří zaměstnanci. Myslím si, že to byl důvod, proč paní Žaloudíková nakonec přešla do skupiny školek pod jinou ředitelkou. Byla jsem na poradách, kde před námi ředitelka Tichá říkala, že naše školka nemá dobré vedení a že je paní Žaloudíková špatná vedoucí,“ prohlásila Vávrová.

Podle ní Tichá měla Žaloudíkové vyčíst, že si podřízené nedokáže zkrotit. „Nakonec jsme raději už na poradách, kterých se ředitelka účastní, nechtěly nic řešit, protože jsme věděly, že paní Žaloudíková má s paní Tichou problém. Nechtěly jsme, aby to za nás odnesla,“ pokračovala. Když ředitelka podle ní nereagovala na záležitost s platovými třídami, předal manžel Vávrové případ inspektorátu práce. „Ten konstatoval pochybení a doporučil paní Mackové, ať se se svými nároky obrátí na právníka a soud,“ poznamenala učitelka školky, která uvedla, že má strach, jaké následky pro ni svědecká výpověď u soudu bude mít.

Závěry ze zprávy inspektorátu, který rozhodl o udělení pokuty ve výši 40 tisíc korun, zatím nejsou žádné, protože Tichá se proti tomu odvolala. Pokud se ale potvrdí, že postupovala špatně, hrozí školce pokuta až dva miliony korun za porušení pracovněprávních předpisů. Macková totiž není sama, kdo byl podle inspektorů ohodnocen špatně. U soudu také vystoupily další dvě zaměstnankyně Jana Štěrbová a Klára Kovaříková, které vyprávěly o konfliktu mezi Mackovou a Kovaříkovou. „Paní Macková odmítala dělat svoji práci. Musela jsem ji za ni dělat já. Opakovaně mě urážela, a to i před svědky. Nakonec jsem si stěžovala,“ uvedla bývalá kuchařka Kovaříková.