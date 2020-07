U Okresního soudu v Karlových Varech mělo pokračovat líčení v údajné diskriminaci romské uklízečky Dany Mackové, která pracuje v 1. mateřské škole Karlovy Vary. Jednání bylo ale odloženo.

Poprvé se sem dostavila sama žalobkyně Macková, která je rozhodnutá činit v případu další kroky. Vedle soudní kauzy existuje totiž další spor, který se týká stejné podstaty a zabýval se jím inspektorát práce.

Základem všeho jsou pochybnosti, že Macková nebyla zařazená do správné platové třídy. Domáhala se narovnání, místo toho se ale potýkala s nepochopením především u ředitelky školky Zdeňky Tiché. Uklízečka se obrátila nejdříve na Oblastní inspektorát práce (OIP), který ve svém šetření vloni v lednu konstatoval hned 24 pochybení v pracovněprávních předpisech. Ředitelka Tichá se proti tomu odvolala a Macková podala žalobu na rasovou diskriminaci. Nadřazený Státní úřad inspekce práce (SÚIP) před několika dny ale rozhodl, že řízení vůči mateřské škole se zastavuje. „Na případ bylo nutné aplikovat nález Ústavního soudu z února 2020, kterým došlo ke zrušení části přestupkového zákona vztahující se k zániku odpovědnosti za přestupek,“ vysvětlil mluvčí SÚIP Richard Kolibač.

Takové závěry se ale nelíbí právnímu zástupci Mackové Ronaldu Němcovi ani jeho klientce. Překvapený ze stanoviska SÚIP byl i právník OIP Zdeněk Souček, který rozhodnutí o porušení předpisů vloni vydal. „Podle mého názoru předpisy porušeny byly, a proto jsem takové rozhodnutí vydal,“ reagoval.

Podle advokáta Němce rozhodnutí SÚIP nezbavuje ředitelku Tichou odpovědnosti. „Na základě zrušení zákona Ústavním soudem se má klientka rozhodla, že se znovu obrátí na inspektorát práce, aby zjistil, zda ve školce došlo ke správné nápravě,“ poznamenal včera Němec. Platy se totiž v organizaci dotčeným zaměstnancům mezitím navýšily, není ale jisté, zda dle zákona. „Odvolací orgán navíc totiž ani neřekl, že by k pochybení ve školce nedošlo. On jen konstatoval, že již nemůže udělit trest, protože byl daný zákon zrušen,“ dodal Němec.

Porušení předpisů se týkalo asi deseti lidí, za což měla školka zaplatit pokutu 40 tisíc korun. Pokud by SÚIP potvrdil pochybení organizace, hrozila by jí pokuta až do výše dvou milionů korun. Ředitelka Tichá se nechce k případu vyjadřovat.