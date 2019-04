Z něj nejdříve odnesl do své garáže část lupu a následně se pro další věci vrátil. Druhou část se mu ale zřejmě nechtělo tahat v ruce, tak si u jiného rodinného domu vypůjčil kárku. S tou přišel zpět k zahradnímu domku, naložil zbytek věcí a ty odvezl opět do své garáže. A pak udělal něco, co by čekal málokdo. Kárku vrátil zpět na místo, kde si ji vypůjčil. Z domku ukradl motorovou sekačku, vysavač i zahradní nářadí. Majiteli způsobil škodu téměř sedmnáct tisíc korun. Za to mu hrozí až tři roky za mřížemi.