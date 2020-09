Dvaapadesátiletý Vlastimil Šustek si místo třiadvaceti let odsedí ve vězení o sedm roků méně.

Krajský soud v Plzni se zabývá případem dvaapadesátiletého Vlastimila Š., který loni v dubnu brutálně napadl svoji matku. | Foto: DENÍK/Lenka Prokšová

Vrchní soud v Praze výrazně snížil trest dvaapadesátiletému Vlastimilu Šustkovi z Plzně, který vloni v dubnu v Mariánských Lázních podle obžaloby zbil svoji matku (74) tak brutálně, že na následky zranění po dvou dnech zemřela v nemocnici. Krajský soud v Plzni ho za vraždu spáchanou zvlášť surovým způsobem poslal za mříže na 23 let, odvolací soud ale dospěl k závěru, že vražda nebyla spáchána tak trýznivým způsobem a trest snížil o sedm let. Šustek si tak odsedí 16 let, stejně jako například Roman Vladař, který letos v lednu v Klatovech ubodal majitele autodpopravy.