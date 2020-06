Policistům z odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování se podařilo dnes dopadnout vězně, který před týdnem utekl z věznice Vykmanov u Ostrova. Informoval o tom mluvčí policejního prezidia David Schön s tím, že šlo o nebezpečného pachatele.

Ilustrační snímek. Pouta | Foto: Deník / Karel Pech

Podle informací Deníku šlo o 38letého muže původem z Ústí nad Labem, který si odpykával ve Vykmanově trest za drobné krádeže a neplacení alimentů. 25. května údajně unikl ostraze při návratu ze zaměstnání do věznice a až do čtvrtka po něm policisté marně pátrali. "Po týdnu na útěku policisté muže lokalizovali v Praze a přistoupili k jeho zadržení v centru města. Velmi rychlý zásah provedli policisté z odboru pátrání společně s policisty z pražské pohotovostní motorizované jednotky," uvedl mluvčí Schön. Uprchlý vězeň se po zadržení snažil policisty zmást a uváděl falešnou totožnost, aby se vyhnul návratu do vězení. "Po krátké chvíli však zjistil, že policisté jdou najisto a po několika hodinách už byl zpět ve vězeňské cele," dodal mluvčí policejního prezidia.