Osmatřicetiletý vězeň uprchl loni v srpnu z nestřeženého pracoviště na Chomutovsku. Při útěku odcizil osobní vůz, ve kterém ho objevili policisté na Ašsku. "Pronáslodovali ho za použití zvukového i výstražného zařízení s nápisem STOP POLICIE. Muž ale na výzvy nereagoval a pokračoval v agresivní jízdě, kterou ohrožoval další účastníky silničního provozu," popsal tehdejší honičku mluvčí policie Jakuv Kopřiva.

Na přehledném úseku policie začala ujíždějící vůz předjíždět. "Policista na místě spolujezdce se pokusil donutit vězně zastavit namířenou zbraní, prchající muž na to zareagoval náhlou změnou směru a narazil do služebního vozu. K odvrácení havárie musel policista řídící služební vozidlo provést vyrovnávací manévr, při kterém došlo k usmýknutí kol zadní nápravy automobilu," vysvětlil mluvčí. "Pokud by tento manévr nebyl úspěšný, mohlo dojít ke sjetí vozidla do příkopu a následně strmé stráně a převrácení na střechu," dodal Kopřiva. Převrácení vozu ve vysoké rychlosti by mohlo vést k závažným či smrtelným zraněním.

Právě proto policie muže ze Sokolova, který byl v době činu pod vlivem drog, obvinila z pokusu o vraždu a přečinů neoprávněného užívání cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí. V případě prokázání viny hrozí osmatřicetiletému muži trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.

Policisté po úspěšném manévru ujíždějící auto zastavili za použití bezpečnostního rámu na jejich služebním vozidle. V té době se podle policie jednalo teprve o druhý zákrok tohoto druhu v České republice. Úspěšné použití této taktiky ocenil i krajský policejní ředitel. "Kolegové prokázali, že jsou opravdoví profesionálové. Ve vypjaté situaci zvolili řešení, kterým se jim povedlo ukončit nebezpečnou jízdu uprchlého vězně a tím zabránit možnému neštěstí. Těší mě, že se opět ukázalo, že máme ve svých řadách výborné a schopné policisty," uvedl ředitel Petr Macháček.