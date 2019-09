Západní Čechy – Policisté již znají jméno mladíka podezřelého z toho, že s ním při sexu na diskotéce otěhotněla teprve třináctiletá dívka. Zatím ale nebyl obviněn.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michal Bílek

Jak Deník jako první informoval, mladá slečna pocházející z Karlovarska vloni utekla z diagnostického ústavu v Plzni. Koncem roku, jen pár týdnů po svých 13. narozeninách, měla na diskotéce v Chebu sex, při němž přišla do jiného stavu. Poté se stále toulala neznámo kde, dopadnout se ji podařilo až počátkem června. Byla převezena do dětského domova v Plzeňském kraji. „Když jsme zjistili, co se na útěku stalo, tak jsme to okamžitě začali řešit. Vzali jsme ji ke gynekologovi, kde se podezření na těhotenství potvrdilo,“ řekla tehdy Deníku ředitelka domova, z něhož byla školačka převezena do výchovného ústavu v Černovicích, kde se specializují právě na těhotné nezletilé dívky a nezletilé matky s dětmi. Mají tam pro ně speciální program, který je zaměřený právě na těhotenství, na péči o dítě. Je tam příprava na porod, na zvládnutí poporodních stavů.