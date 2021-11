Policie kvůli tomu uzavřela dotčenou část města, protože se obávala, že je muž ozbrojen. "Díky velmi dobré práci policejní vyjednavačky nakonec sám otevřel. Oznámení jsme dostali před polednem, akce skončila po půl třetí odpoledne, muž byl zabarikádovaný v domě necelé tři hodiny. Nikdo nebyl naštěstí zraněn. Muže jsme následně předali do péče zdravotníků," informovala mluvčí policie Zuzana Týřová.

Policisté zasahují v Bečově na Karlovarsku,kde se v domě zabarikádoval 51letý muž. Zřejmě je ozbrojený a vyhrožuje sebepoškozením. Na místě je policejní vyjednavač i zásahová jednotka.#policiekvk — Policie ČR (@PolicieCZ) November 23, 2021

Muž nakonec skutečně držel pistoli, plynovou. Jak doplnil starosta Bečova Miroslav Nepraš, případ se odehrál v lokalitě mezi náměstím a základní školou.Podle dobře informovaného zdroje se muž zatarasil v domě své bývalé přítelkyně, právě ona měla na policii zavolat. Údajně se jedná o těžce nemocného člověka.

"Na místo vyjel i policejní vyjednávač. Lokalitu jsme nechali uzavřít kvůli bezpečnosti občanů," dodala mluvčí Týřová. Starosta Nepraš je rád, že se nikomu nic nestalo. "Já jsem u toho osobně nebyl, ale to víte, je to pro město pozdvižení. Muže znám jen podle vidění, je to přítel původní bečovské obyvatelky," konstatoval starosta.