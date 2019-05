Chodov – Židle házel na hosty restaurace v Chodově devětadvacetiletý muž. Stalo se tak po hádce s dalším mužem.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Židlemi stačil zranit dva lidi. Teď mu za to hrozí vězení. Případ se stal koncem loňského října. Po hádce vzal muž židli a hodil ji do prostoru sedících hostů restaurace. „Jednoho hosta zasáhl židlí do hlavy. Hned poté vzal další židli, kterou hodil po muži, se kterým se pohádal. Oba napadené zranil a ti museli vyhledat lékařské ošetření v nemocnici. Jeden z nich skončil v pracovní neschopnosti,“ sdělila sokolovská policejní mluvčí Soňa Podlahová. Řádění muže odnesly i brýle jednoho z mužů. Celková škoda je 17 tisíc korun. Za výtržnictví a ublížení na zdraví hrozí obviněnému muži až tři roky vězení.