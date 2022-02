Deník už několikrát upozorňoval, že na ubytovnu si stěžují obyvatelé sídliště, protože se tam srocují lidé závislí na drogách. Veřejně se hovoří o tom, že si sem pro ně závislí mají dokonce chodit. Už vloni tam zasahovala policie. Nebylo to ale kvůli tvrdým drogám, ale pro napadení jednoho z nájemníků. V úterý 1. února po jedenácté hodině večer se situace opakovala. "Dva muži zastavili motorizovanou hlídku v městské části Rybáře. Jeden z nich uvedl, že jeho kamarád byl napaden jiným mužem, který ho bodnul nožem do zad. Při bližší kontrole strážníci zjistili, že muž krvácí. Poskytli mu první pomoc přiložením sterilní gázy, komunikovali s ním, a to až do příjezdu rychlé záchranné služby, která si třiadvacetiletého muže převzala do péče. Osmačtyřicetiletý pachatel, který měl bodné zranění způsobit, se podle svědků nacházel v ubytovně. Do té jsme poslali policii," informoval velitel městské policie Marcel Vlasák.

Policisté případ řeší jako těžké ublížení na zdraví. Podle mluvčí policie Kateřiny Peškové skončil agresor ve vazbě a hrozí mu odnětí svobody na pět až 12 let. V minulosti byl přitom už za stejný trestný čin odsouzen. "Třiadvacetiletý muž šel se svým známým na ubytovnu za osmačtyřicetiletým mužem řešit spor ohledně údajně odcizeného dopravního prostředku. Následně došlo k rozepři, při které nejdříve mladší z mužů do druhého muže strčil. Ten na to měl reagovat tak, že si vzal do ruky nůž, kterým nejprve oběma mužům pohrozil a poté třiadvacetiletého muže bodnul do horní části těla," upřesnila mluvčí policie.

Policisté osmačtyřicetiletého muže zadrželi. Zraněného převezli záchranáři do nemocnice v Karlových Varech, kde ho ošetřili a hospitalizovali. "Krajští kriminalisté zahájili trestní stíhání osmačtyřicetiletého muže, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stádiu pokusu," dodala Pešková.

Že jsou v této ubytovně problémy, vědí policisté i strážníci. Problém podle velitele Vlasáka je v tom, že jde o soukromé zařízení, na jehož provoz nemá město páky. Před rokem, kdy tady redaktoři Deníku udělali reportáž, k tomu policisté řekli toto: "Situací v daném místě se stále intenzivně věnujeme a policisté tam provádějí zvýšenou hlídkovou činnost. Pokud mají místní obyvatelé podezření či jakékoliv poznatky, že v jejich okolí dochází k trestné činnosti, měli by věc neprodleně oznámit na nejbližší obvodní oddělení nebo na bezplatnou telefonní linku 158."

V nepříliš vábných podmínkách tam vloni bydlely i malé děti, které podle místních nemají žádný řád a do noci běhají venku. "Právě v sobotu jsem viděl, jak přijel taxík, zastavil u ubytovny, z něho vyskočila žena. Pak vyběhl kluk z ubytovny, ona mu dala peníze a on balíček. Žena nasedla do taxíku a odjela. To byste měli vidět, co se tu děje. Od rána do večera tu proudí davy lidí, jezdila sem i auta z Německa. U ubytovny si předávají sáčky a peníze. A v tom žijí malé děti, které kolem ubytovny běhají do půlnoci. A ten kravál a nepořádek, to je prostě hrozné. Ti lidi tam jsou strašně sprostí, agresivní, neustále se hádají, křičí na sebe, že se to rozléhá celou ulicí. Vyhazují si věci schválně z okna. Chceme tady mít už klid. Zda máme strach? To víte, že ano," postěžovali si redakci vloni obyvatelé sídliště.