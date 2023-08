Na osm tisíc stránek nakonec narostl spis, který se týká už téměř dvanáct let staré vraždy karlovarského vyhazovače Antonína S. Říká to Vlastimil Němec, právní zástupce Petra Pávka, který byl jako jediný z trojice obžalovaných na začátku července odsouzen. Verdikt je nepravomocný, protože Pávek se na místě odvolal. Proti rozsudku se ale odvolal i státní zástupce Jakub Kubias, a to pro osvobozující verdikt pro další dva obžalované Jana Štěpničku a Jana Telekiho.

„Přiznám se, že takovou kauzu jsem za celou svou kariéru ještě neřešil. Dokonce jsem i uvažoval, že tuto branži opustím. Jsme všichni pod velkým psychickým tlakem, a to nemyslím jen obžalované, ale i nás právní zástupce. Nemám důvod svému klientovi nevěřit,“ poznamenává advokát, který si myslí, že v případu není vše košer.

Redakce Deníku kauzu sleduje od letošního ledna a informovala, že je plná nejasností. Jediným usvědčujícím důkazem byla výpověď korunního svědka Pavla H., který měl v roce 2011 Pávkovi opatřit střelnou zbraň. Až po mnoha letech se z údajného strachu o svůj život svěřil policistům ze specializované skupiny Tempus, co se na podzim 2011 mělo stát. Jenomže ani on není žádným svatouškem. Vedle toho, že už se ve svých 16 letech podílel na vraždě, má být v současné době stíhán za vydírání a navíc se i během soudního procesu řešily jeho mnohamilionové dluhy, za něž by mu hrozilo také vězení. Pro soud byl nevěrohodnou osobou, ale nakonec senát přesvědčil o autentičnosti jeho slov znalecký posudek.

Vražda vyhazovače: Štěpnička a Teleki vyhráno nemají. Zástupce se odvolal

„Je to jedna velká hra, hra na psychiku, aby se zhroutili. Během procesu se mi stalo, že jsem přijížděl do vazby za klientem a slyšel, že Teleki začal spolupracovat. Pochopitelně, že to tak nebylo. A jak si dobře vzpomínáte, sám Teleki u soudu vypovídal, že mu byla nejdříve nabízena spolupráce jako svědka, protože policie říkala, že ví, že to neudělal, ale i on nakonec byl nakonec obžalován,“ pokračuje Němec.

Navíc zpochybňuje místo údajného činu. Tím měl být autoservis Pávka, který se nachází hned pod skálou, na níž stojí Vánoční dům v Doubí. „Určitě se to nemohlo stát tady, protože kdyby se tady skutečně střílelo, tak by se tu muselo něco prostě najít. Dokážete si představit, že pak naložíte prostřílené tělo do auta a povezete ho přes město někam dvacet kilometrů do lesa?“ oponuje Pávkův advokát. „A co mi také nesedí, je i výpověď svědka, který měl s mým klientem před vraždou pistoli na tom stejném místě zkoušet. Svědek měl legálně držený zbrojní průkaz, a i s ním nemůže člověk střílet ledaskde venku, a on půjde na takové místo, kde ho někdo může vidět, a bude tady nezákonně střílet. Velmi bych uvítal, aby se právě tady udělal vyšetřovací pokus,“ míní Pávkův advokát.

Kauza kvůli odvolání míří k Vrchnímu soudu v Praze. Němec předpokládá, že se ale nakonec vrátí opět ke Krajskému soudu v Plzni. „Mám za to, že senát Vrchního soudu v neveřejném zasedání rozhodne, že to musí dořešit stejný soud v Plzni. Zda bude i stejný státní zástupce, je hodně pravděpodobné, o tom ale rozhodne státní zastupitelství. Vzhledem k tomu, že jde o vazební věc, mělo by být soudní líčení nařízeno co nejdříve. Ale jak říkám, spis neuvěřitelně nabobtnal, je to opravdu hodně dlouhé čtení,“ uzavírá Pávkův právník.