Vraždu Antonína S. si měl v roce 2011 objednat někdejší provozovatel karlovarské diskotéky Brooklyn u svých vyhazovačů. Důvodem měla být facka.

Vražda karlovarského vyhazovače: Obžalovaní zpochybnili vyšetřování | Video: Deník/Jana Kopecká

Vyšetřování policie bylo podivné a v procesu došlo k pochybení. Tak se vyjadřovali obžalovaní v případu vraždy karlovarského vyhazovače Antonína S., který byl zastřelen v říjnu roku 2011 a jeho tělo vrazi následně spálili pod kládami v lese mezi obcemi Přílezy a Hlinky na Karlovarsku. U Krajského soudu v Plzni začalo ve středu 29. března líčení s trojicí obžalovaných, kterými mají být - objednavatel vraždy Jan Štěpnička a vykonavatelé Petr Pávek a Jan Teleki. Obžaloba se opírá o výpověď korunního svědka, který promluvil až po více než 10 letech.

V dopoledních hodinách vypovídal před soudem Teleki a Štěpnička, odpoledne pak Pávek, který měl střílet. Jak svědek tvrdí, byl to on, kdo obžalovanému Pávkovi v roce 2011 poskytl vražednou střelnou zbraň. Všech pět mužů spojuje karlovarské podsvětí a bohaté trestní rejstříky. U soudu se hovořilo právě i o jejich trestní minulosti i nelegálních činnostech. Všech pět spojuje i oblast, kde pracovali, a to karlovarské diskotéky, kde působili jako vyhazovači. Štěpnička osobně také začínal na dveřích, jak se slangově vyhazovačům říká, později si vzal do pronájmu diskotéku Morava ve Staré Roli, zrekonstruoval ji a dal jí jméno Brooklyn. Právě tam se měli hlavní aktéři případu potkávat. K vraždě pak mělo dojít v autoservisu v Doubí, který provozoval Pávek. U soudu padlo mnoho zajímavých informací. Například se hovořilo i o záměru Štěpničky postavit v Karlových Varech velké kasino, nebo o tom, že se v době vraždy podílel na daňových únicích, kde šlo o 80 milionů korun. Obhájci se také ptali na nezvěstné lidi či likvidaci nepohodlných osob.

Podle obžaloby důvodem, proč si Štěpnička u Pávka a Telekiho vraždu objednal, byla facka, kterou mu kdysi měl vyhazovač uštědřit. Štěpnička to považuje za výmysl. "Já Tondu téměř neznal, znal jsem ho jen sporadicky. Nikdy jsem s ním neměl žádné spory. Pokud se bavíme o motivu k vraždě, tak ten bych měl například, když mi mého kamaráda zastřelili na ulici, já se ho snažil chránit. Vrah do něj narval celý zásobník. Tam ten motiv byl. Ano, se svědkem jsem dobré vztahy neměl. Byl u mě zaměstnán od roku 2012. Znal ho Pávek. Já o něm věděl, že nosí střelnou zbraň. Pak jednou neudržel nervy na uzdě a praštil nějakého zákazníka v podniku paždí. Tak jsem se s ním rozloučil, protože se mi nelíbilo, jak se chová. A jemu se nelíbilo, že jsem ho propusti. Nenazval bych to ale konfliktem," vyprávěl u soudu údajný objednavatel nájemné vraždy.

Ze začátku podle něho tehdejší Moravu nenavštěvovalo mnoho lidí, do popředí se dostala až po rekonstrukci a až poté, co byla přejmenována na Brooklyn. "Byl jsem terčem nenávisti a zášti, protože můj podnik zlikvidoval ty konkurenční. Svědek patřil do této skupiny lidí. Navíc jsem přesvědčený, že to byl on, kdo před lety přepadl mou přítelkyni. Ano, řešila to s námi policie. Víc k tomu říkat nebudu. Já jsem ve vazbě, ona je v ohrožení. To mi raději dejte doživotí. Ne, nejde na to zapomenout a chci za to dostat tohoto člověka do tepláků (do vězení - poznámka redakce)," pokračoval hlavní obžalovaný, který si postěžoval na nečinnost karlovarské policie v tomto případu.

V hádce kvůli nepořádku dvakrát bodl, za vraždu si odsedí deset let

Obhájci se ho ptali, jak to bylo s bankovkami, na nichž byly fotografie právě Štěpničky. "Že jsem si hrál na Al Caponeho a mafii? Ty bankovky byl nápad našeho DJ, bylo to v rámci klubu, kde jsme tyto bankovky používali například jako vouchery. A co pro mě znamená pojem karlovarského podsvětí? Tam jsou lidi, s nimiž se bavil svědek," reagoval obžalovaný Štěpnička na dotazy. Na otázku, zda úkoloval Telekiho a Pávka, aby někoho vydírali či někomu vyhrožovali, odpověděl, že nikoliv.

Zatímco Štěpnička se podle jeho slov s obětí téměř neznal, obžalovaný Teleki uvedl, že byli velkými přáteli. "Tonda byl můj kamarád. Znala ho celá má rodina. Proto mě ničí to, že mi někdo dává za vinu jeho smrt. Proč, když mě policie vloni v lednu zadržela, bylo mi řečeno, že se ví, že jsem to neudělal, ale když budu spolupracovat, budu brán jako svědek," uvedl Teleki, který vysvětloval, že po tak dlouhé době nezná všechny detaily. "Ten proces vykazuje řadu pochybení a zpochybňuji vyšetřování policie. Proč tenkrát nebyly zmapovány naše telefony, proč se neodebral záznam z kamery vjezdu do dvora? A jak jsem věděl, jak Tonda umřel? Podrobnosti o tom veřejnost měla, pustila to policie. Jeden z vyhazovačů, kterého Tonda znal, pracuje u pohřební služby, taky on spoustu věcí věděl. Svědek také tvrdí, že mu Pávek následně volal, ale další svědek uvedl, že Pávek měl telefon zablokovaný, protože nezaplatil fakturu. Svědek je ve složité situaci, dluží mnoho peněz a lhal vám, když říkal, že je splatil. Tímto způsobem tuto situaci vyřešil," nechal se slyšet Teleki. Prozradit, co se v roce 2011 s autoservisu stalo, mohl podle něho zaměstnanec sousední stavební firmy. "Měl tam takový koutek, kde přespával. Pak mu Pávek zajistil ubytovnu, on se tam ale oběsil," líčil obžalovaný.

Zmínil se, že Antonín S. se živil jako vyhazovač a díky své postavě, měřil téměř dva metry a vážil asi 170 kilogramů, také občas jako ochranka. "Vím, že dělal i nelegální činnost. Obíral Vietnamce o trávu, tedy o marihuanu, vykrádal jim pěstírny. Bylo jich na to víc. Kdo byli ti další, ale nevím. Jezdil hodně do Sokolova. Říkal mi, že se mu vede dobře a zda se k němu také nepřidám. Odmítl jsem to s tím, že takové věci nedělám," dodal Teleki.

Líčení u plzeňského soudu pokračuje do konce tohoto týdne a následně 3. a 4. dubna, v těchto dnech mají vypovídat svědci a především i ten korunní. Až z jednání vyplyne, zda bude 4. dubna vynesen rozsudek.

Svědek, který po letech promluvil, se o vraždě Antonína S. měl dozvědět pouze zprostředkovaně v roce 2011, když mu to měl Pávek vyprávět. Obžalovaný Pávek mu měl teprve před časem začít vyhrožovat, a on se začal bát o svůj život. To bylo důvodem, proč promluvil až po letech. "Měli ho vlákat do dílny a když Antonín vešel do autoservisu, střelil ho Pávek do zad, načež se prý Antonín S. otočil, myslel si, že je to náhoda a řekl mu: Petře, tys mě střelil, zavolej mi doktora. Střelil ho ještě několikrát, myslím, že říkal, že ho střelil ještě do hlavy, ale to si nejsem jistý. Následně chtěl, abych s ním jel na dílnu, chtěl vědět, zda tam nezůstaly stopy," uváděl ve výpovědi svědek, který se sám už v 16 letech podílel na vraždě otčíma svého kamaráda, když mu zasadil devět ran nožem do oblasti zad a krku poté, co kamarád zaťal svému nevlastnímu otci sekeru do hlavy.

Autoservis, kde mělo k vraždě dojít, se nachází hned za skálou, na níž stojí Zámeček v Doubí. Antonín S. měl být zastřelen před vraty. Policisté tam provedli před rokem, kdy promluvil svědek, šetření, ale nenalezli přímé důkazy po střelbě ani střelnou zbraň, kterou hledali i v blízké řece.

V inkriminovaný den se oběť s Pávkem a Telekim potkala na večeři. Jak zaznělo u soudu, toto setkání nebylo plánované. Odtud následně měl odjet Antonín S. sám na své motorce do zmíněného autoservisu a motorku tam nechal. Neví se, jak se dostal domů, tam se ale převlékl do domácího oblečení a už neměl v plánu z bytu odejít, o čemž svědčí obsah stránek internetu, které si prohlížel. Poslední navštívená stránka ukazovala čas 21.43. Nic z telekomunikačních prostředků také nedokazuje, že by se ho někdo pokoušel v tuto dobu kontaktovat. Přesto odešel z domu, kde nechal mobilní telefon na nabíječce.