„Nečekali jsme to, to je pravda. Těžko říci, co tím soud zamýšlí,“ komentoval vývoj událostí Pávkův právník. „Těch variant, jak to může dopadnout, je několik. Soud může přímo toho 17. října vydat rozhodnutí, a to může být pro mého klienta špatné a nebo naopak dobré. Nebo také rozhodnout hned nemusí. Faktem je, že odvolací řízení se nemůže táhnout přes několik stání, zpravidla bývají tak maximálně dvě,“ poznamenal Němec.

Podle něho může soud také provést dokazování. Že by si předvolal korunního svědka Pavla H., na základě jehož tvrzení byl Pávek nakonec jako jediný z trojice odsouzen, je ale nepravděpodobné, protože Pavel H. má statut utajovaného svědka. Během jeho výpovědí u plzeňského soudu byla vždy veřejnost vyloučena ze soudní síně. „Stále ale musíme brát v potaz, že jde o vazební řízení. Můj klient je vazbě už rok a tři čtvrtě, proto se soudy nemohou táhnout dlouho,“ konstatoval advokát s tím, že pokud by vrchní soud rozhodl v neprospěch jeho klienta, má Pávek ještě další odvolací možnosti.

Jediným usvědčujícím důkazem v tomto procesu byla výpověď korunního svědka Pavla H., který měl v roce 2011 Pávkovi opatřit střelnou zbraň. Až po mnoha letech se z údajného strachu o svůj život svěřil policistům ze specializované skupiny Tempus, co se na podzim 2011 mělo stát. Jenomže ani on není žádným svatouškem. Vedle toho, že už se ve svých 16 letech podílel na vraždě, má být v současné době stíhán za vydírání a navíc se i během soudního procesu řešily jeho mnohamilionové dluhy, za něž by mu hrozilo také vězení. Pro soud byl nevěrohodnou osobou, ale nakonec senát přesvědčil o autentičnosti jeho slov znalecký posudek.

Antonína S., který měřil téměř 2 metry a vážil kolem 160 kilogramů kdosi zastřelil na začátku října 2011 a jeho tělo následně odvezl do lesa, kdo ho spálil. Na vraždě se vzhledem k tomu, jak byl vyhazovač velký, mělo podílet více lidí. Případ tehdy pro nedostatek důkazů policie odložila. Otevřelo ho znovu speciální oddělení Tempus, když se dozvědělo, že Pavel H. vypráví po Karlových Varech, co se mělo tehdy stát. Případ je mimořádný už jen proto, že většina svědků pochází podle soudu z prostředí karlovarské galerky, během soudního líčení tak vyplynuly na povrch různé události. Hodně se řešila například loupež milionů, které tři týdny před vraždou převáželi Vietnamci do České spořitelny, s níž bývá Antonín S. spojován. Pávkův právník na konci srpna konstatoval, že takovou kauzu ještě neřešil a že zvažuje ukončení kariéry. Stěžoval si na enormní psychický nátlak nejen na obžalované, ale i advokáty.