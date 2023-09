K vraždě a k sebevraždě došlo v pondělí 25. září v malé obci Dalovice na Karlovarsku. Podle dobře informovaného zdroje Deníku byla na místě zastřelena žena.

Vražda Dalovice | Video: Kopecká Jana

„Na Karlovarsku došlo k násilnému trestnému činu, při kterém jedna osoba svým zraněním na místě podlehla. Podezřelý ze spáchání tohoto trestného činu byl policisty po několika minutách vypátrán bez známek života. Veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí,“ informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Odmítl říci více podrobností, jen potvrdil, že obětí je žena. „Více se k případu v tuto chvíli nebudeme vyjadřovat,“ poznamenal mluvčí.

Dobře informovaný zdroj uvedl, že k tragédii došlo v Dalovicích. „Stalo se to v bytě v Dalovicích před 14. hodinou. Lidé slyšeli střelbu. Žena byla zastřelená, muž pak spáchal sebevraždu,“ uvedl zdroj. Starosta Dalovic Lukáš Kolovrátek je v současné době mimo region a o události se dozvěděl až od redaktorů Deníku. Místostarostka Zdenka Lodrová se k tragédii nechtěla vyjadřovat.

Deník na místě zjistil, že zavražděnou má být zaměstnankyně pošty, která v objektu pošty bydlela od letošního jara. Dvaačtyřicetiletou ženu měl zastřelit její bývalý dvaapadesátiletý manžel. V bytě v objektu pošty, v němž jsou dvě bytové jednotky, bydlela žena sama. Místní lidé tak řešili, kdo je obětí střelby, protože možností nebylo mnoho. Po obci tak začala kolovat fáma, že střelcem je Ota Franek a obětí jeho manželka. Oba dva ale seděli zdraví a živí v místní hospůdce, vchod do domu v objektu pošty měli zapáskovaný a nemohli domů.

"Nevíme, co se stalo, kdo je obětí. Nikdo nám nic neřekl a můžeme jenom vydedukovat, že zastřelenou ženou je zaměstnankyně pošty, protože byla jediným naším sousedem," uvedla manželka Oty Franka. "Byla to vedoucí pošty, hodná, bezproblémová paní," uvedl Ota Franek. V tu chvíli mu zazvonil telefon od známého s dotazem, zda je v pořádku. "Ano, jsem. Manželka sedí vedle mne, nic jí není. Já to nebyl," uvedl s tím, že jsou z události v šoku, protože se nemohou dostat domů, v dome se střílelo a kolují o nich nepěkné fámy.Podle informací Deníku byl muž podezřelý z vraždy postřelený, sedl do auta a na D6 u Transmotelu u Sokolova havaroval a je mrtvý.

Zdroj: Kopecká Jana