Šestadvacetiletý vrah, který v noci ze soboty 21. na 22. října uškrtil v Moskevské ulici v Karlových Varech po hádce svého stejně starého spolubydlícího Romana Ř. ze Sokolova , byl už v minulosti souzen za těžkou újmu na zdraví. Navíc je psychiatrickým pacientem, který se léčí se schizofrenií. Tyto informace potvrdila redakci Deníku Ivana Koprnická, soudkyně Okresního soudu v Karlových Varech, která pachatele v sobotu 28. října poslala do vazby. Vrah tělo svého spolubydlícího, otce dvou malých dětí, dal do kufru, který si zřejmě během neděle koupil ve vietnamské tržnici Meteor.

Obyvatelé domu jsou z tohoto zjištění zděšeni. Podle nich bydlel mladý Sokolovák v pronajatém sklepním bytě se svým následným vrahem velice krátce, snad je necelé dva měsíce. „To mi ani neříkejte. Přitom ten, co to udělal, byl tak nenápadný člověk. Pokud má ale za sebou takovou minulost a je duševně nemocný, mohl si vybrat kohokoliv z nás,“ komentovala případ jedna ze sousedek.

Nové parkoviště otevřelo, průjezd Dalovickou ulicí bude volný

Vrah se neléčil tak, jak mu lékaři doporučili. „Obviněný muž byl už v minulosti souzen za těžkou újmu na zdraví. Je psychiatrickým pacientem. Uvádí, že se léčí na schizofrenii, a to ale ambulantně a hlavně přestal docházet k lékaři a svévolně přestal brát léky. Jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti v době spáchání trestného činu budou předmětem znaleckého zkoumání znalcem v odvětví psychiatrie,“ uvedla pro Deník soudkyně Koprnická s tím, že pokud je někdo schizofrenik, ještě to neznamená, že nemusí být trestně odpovědný za své činy. Až znalecký psychiatrický posudek tak rozhodne, zda pachatel skutečně nakonec stane před soudem.

K vraždě došlo v bytě o minulém víkendu. Podle nejmenovaného zdroje měl vrah ke škrcení použít šňůru od žehličky. V neděli pak měl vyrazit do Meteoru na nákup objemného kufru, do něhož tělo naložil a následně vyhodil do kontejneru. Ten odvezli popeláři při pondělním svozu odpadu a vyvezli na skládku Činov, kde ho policisté společně s hasiči nalezli při velké pátrací akci v pátek 27. října. Velký otazník se ale vznáší nad tím, jak mohl pachatel už ztuhlé tělo dostat do kufru. Policie na dotaz Deníku, zda bylo v celku, odmítla odpovědět, stejně jako na další okolnosti případu. I když od vraždy a nálezu uplynula velmi krátká doba, bylo tělo ve značném stadiu rozkladu. A to proto, že uvnitř skládky panují prý teploty i kolem 45 stupňů Celsia. „Policie, ano ta tu byla, ptala se na kufry. Prodali jsme jich teď tak čtyř, pět. Komu? Nevím, nepamatuji se,“ potvrdila redakci Vietnamka z Meteoru lámavou češtinou.

Poštovní dvůr má nového vlastníka. Významný podnikatel nevylučuje další prodej

Po pachateli začala policie intenzivně pátrat ve středu 25. října poté, co sestra zavražděného oznámila den před tím, že jí bratr nebere telefon a že už v pondělí nepřišel do práce. Už ve středu tak v domě podnikli vyšetřovatelé první akci a soustředili se i na protilehlou část Tuhnického lesa. „Bylo tady několik policejních aut a policisté v bílých ochranných oblecích,“ hlásili minulý týden svědci. Podle oficiálního vyjádření policie tam hledala pachatele. Bílé ochranné obleky policisté ale používají při zajišťování stop. Podle informací Deníku ale policisté brali tuto část Tuhnického lesa i jako možnou variantu podle indicií, které získali, že tam mohlo dojít ke spáchání trestného činu, protože v té době pachatele ještě nezadrželi a nevěděli tak, kde se v tu dobu ještě pohřešovaný Roman Ř. nachází.

Pokud psychiatři uznají, že byl pachatel v době vraždy příčetný, hrozí mu odnětí svobody až na dvacet let.