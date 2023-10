Tělo našli policisté až na skládce v Činově.

Vražda v Tuhnicích: Spolubydlícího uškrtil a hodil do popelnice | Video: PČR

Policisté Karlovarského kraje zveřejnili v pátek večer detailní informace k vraždě šestadvacetiletého Sokolováka, ke které došlo tento týden v karlovarské čtvrti Tuhnice. Ze závažného trestného činu obvinili šestadvacetiletého Karlovaráka, který s mladým mužem bydlel ve společném bytě na Moskevské ulici. Svého kamaráda uškrtil a jeho tělo pak hodil do popelnice. Policisté ho našli až na skládce v Činově. Muže policie zadržela. Hrozí mu až dvacet let za mřížemi.

„V úterý 24. října letošního roku oznámila na obvodním oddělení Karlovy Vary - město dvaatřicetiletá žena, že pohřešuje svého šestadvacetiletého bratra ze Sokolovska, který se měl ovšem v současné době zdržovat v Karlových Varech, kde měl obývat bytovou jednotku společně se svým stejně starým známým,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

V Tuhnicích se vyšetřuje vražda. Obětí má být pohřešovaný Sokolovák

Oznámením se policisté začali okamžitě zabývat. „Po prvotních šetřeních byl o den později, tedy ve středu 25. října, zadržen šestadvacetiletý muž z Karlovarska, který obýval bytovou jednotku společně s pohřešovaným mužem a byl podezřelý ze spáchání násilného trestného činu. Následně byla provedena domovní prohlídka bytové jednotky v Karlových Varech a také se uskutečnila pátrací akce v ‚Tuhnickém lese‘, kde policisté pátrali po pohřešovaném muži,“ pokračoval mluvčí.

O této pátrací akci Deník už informoval v pátek krátce po poledni. Týkala se lokality kolem studánky nad Alšovou ulicí, kde vyšetřovatelé zajišťovali stopy v bílých ochranných oblecích.

Zdroj: PČR

„Po provedených úkonech kriminalisté zjistili, že v neděli 22. října v nočních hodinách došlo mezi muži v bytě ke slovní rozepři. Poté měl později zadržený obviněný byt opustit a po několika minutách se do něj vrátit s úmyslem svého spolubydlícího usmrtit. Mezitímco spal, k němu po příchodu přistoupil a začal ho škrtit. Škrcení měl zanechat až v době, kdy se šestadvacetiletý muž přestal hýbat a vykazovat známky života. Následující den v dopoledních hodinách poškozeného zabalil, z bytu s tělem odešel a vyhodil jej o několik ulic dále do kontejneru. Až do svého zadržení se měl ukrývat v Praze či v sousedním Německu. Do Karlových Varů se měl vrátit z důvodu opatření finanční hotovosti,“ vylíčil detaily Kopřiva.

V pátek 27. října se uskutečnila rozsáhlá pátrací akce na skládce komunálního odpadu v Činově u Doupovského Hradiště. „S pátráním na skládce policistům výrazně pomohli kolegové z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje, kterých bylo na místě několik desítek. Po několika hodinách bylo na skládce nalezeno lidské tělo ve značném stadiu rozkladu. Dle prvotního ohledání soudní lékařkou a zjištění policejním orgánem by se mělo jednat o tělo pohřešovaného šestadvacetiletého muže,“ dodal s tím, že po zadržení pachatele soudce akceptoval návrh vazby. Muži hrozí odnětí svobody ve výši dvanácti až dvaceti let.