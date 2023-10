Odvolacího řízení se zúčastnilo mnoho známých a příbuzných trojice mužů. Ti zcela zaplnili jednací síň. Po vynesení rozhodnutí nebyli schopni ani odejít. „Nevěřím už ve spravedlnost,“ zajíkala se v slzách Pávkova matka. Ani jeho přítelkyně Petra nebyla schopná slova. „Jestli jsem spokojená a zda se mi alespoň trochu ulevilo? Syna už mi to nevrátí. Nemám pocit žádné satisfakce. A co ti další dva? Ti zůstanou na svobodě?“ uvedla matka zavražděného vyhazovače, která trojici mužů nevěří.

Právní zástupce jediného odsouzeného po rozhodnutí konstatoval, že se s klientem nevzdávají. „Podáme dovolání k Nejvyššímu soudu,“ prohlásil. Štěpnička s Telekim vyhráno stále nemají, protože i proti jejich osvobozujícím rozsudku může nejvyšší státní zástupce použít opravné mechanismy.

Ačkoliv se trojice advokátů snažila soud přesvědčit, že ve 12 let staré vraždě neexistují žádné relevantní důkazy o tom, že by jejich klienti tento násilný trestný čin spáchali, ten se postavil na stranu prvoinstančního soudu v Plzni. Stále tak platí, že jediným důkazem je výpověď korunního svědka Pavla H. který po 9 letech promluvil z údajných obav o svůj život, protože když byl Pávek před lety ve výkonu trestu, Pavel H. mu přebral přítelkyni. Právě na něj se měl ale Pávek před 12 lety obrátit s tím, že chce sehnat zbraň s náboji, následně se mu měl o vraždě i svěřit. U soudu opět zaznělo, že svědek není právě důvěryhodnou osobou, za což může jeho kriminální minulost (spoluvraždil už v 16 letech pozn. red.) a že má v současnosti mnohamilionové dluhy. „Ačkoliv bylo zpochybněno, že tyto dluhy jsou účelové pro soudní proces, máme důkazy o tom, že v době, kdy požádal Tempus o policejní ochranu, v ten samý týden měl třem osobám vrátit milion sto tisíc korun,“ uvedl Pávek při své obhajobě.

Soud zamítl další dokazování, která mu přišla jako nadbytečná. „Náboje se ve stromech u Pávkova servisu, kde měl svědek s obžalovaným zbraň zkoušet, nenašly. Ale svědek neříkal, že ji zkoušeli právě tady. On říkal, že si na to nepamatuje, a že to mohlo být třeba i v lomu v Jimlíkově,“ poznamenal soudce Martin Zelenka.

Soudní senát se přiklonil k závěru krajského soudu, pro nějž byla klíčová věta, kterou svědek uváděl ve výpovědi při líčení událostí z října 2011. Právě ta podle něho dokazuje, že i když je Pavel. H. manipulátor, věta je natolik autentická, že by si ji nemohl vymyslet. Když měl Pávek líčit, co se u něho v autoservisu stalo, prohlásil, co zavražděný pronesl: „Petře, tys mě střelil, zavolej mi doktora.“

Soud v této souvislosti ale zpochybnil nové informace od velmi dobrého kamaráda Pavla H. Marcela Kosce. Toho totiž svědek v roce 2017 při konfliktu se skupinou mužů ze zahraničí v karlovarské ulici I. P. Pavlova omylem postřelil. Právní zástupce Pávka získal čestné prohlášení Kosce, kde tvrdí, že pronesl podobnou větu: „Pavle, tys mě střelil, zavolej mi doktora nebo záchranku.“ Soud nahlédl do soudního spisu v dané kauze, a nic podobného tam ale nenašel. Nicméně právníci se snaží poukazovat na to, že zmíněná věta nemusí souviset s vraždou vyhazovače.

Štěpničkův právník Rostislav Sochor zase připomenul, že jeho klient byl v době vraždy a mnoho měsíců před tím odposloucháván a sledován v souvislosti s podvody s naftou, kvůli nimž skončil nakonec za mřížemi, a že je tedy iracionální, aby plánoval vraždu.

Štěpnička i Teleki se nechtěli k úternímu rozhodnutí Vrchního soudu vyjadřovat. Pávkův právník Vlastimil Němec dodal, že nyní nastala zcela jiná situace, protože v kauze je jeden odsouzený, který by sám nemohl vyhazovače, který vážil přibližně 160 kilogramů a měřil dva metry, naložit do auta. „Ve spise se stále hovořilo o nějaké odměně za vykonání vraždy. Ale kdo ji měl tedy mému klientovi vyplatit, když údajný objednavatel neexistuje?“ uzavřel Pávkův právník.