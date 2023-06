Už příští týden Krajský soud v Plzni rozhodne, zda půjde za téměř 12 let starou vraždu karlovarského vyhazovače Antonína S. do vězení trojice mužů – Jan Štěpnička, Petr Pávek a Jan Teleki. Soudní proces z karlovarské galerky s trojlístkem obžalovaných začal letos v únoru, ve vazbě jsou ale od loňského ledna. Rodinní příslušníci, a to jak matka zavražděného, ale i otec a přítelkyně obžalovaných říkají, že je pro mě velmi vyčerpávající a stresující. Matka zavražděného Alena S. byla téměř u všech stání. Aby byla v soudní síni přítomna, jede pokaždé autobusem, který vyráží už v 6 hodin ráno z Karlových Varů. Pávkova přítelkyně Petra F. mezitím, co byla trojice mužů vzata do vazby, porodila Pávkovi syna.

I když se během soudního procesu objevily různé nesrovnalosti, Alena S. se stále domnívá, že právě obžalovaní, z nichž Pávek a Teleki patřili k velmi dobrým kamarádům Antonína, jejího syna zastřelili a následně se těla zbavili, když ho v lese zapálili. „Věřím tomu, že to byli oni. Zaznívají tady různé věci, ale každý se snaží hrát jen na city a ve svůj prospěch, nevěřím jim. Byla bych ráda, aby byl už konec,“ svěřuje se se matka vyhazovače.

Vražda vyhazovače: Policie už řeší další trestnou činnost, která zazněla u soudu

Jeho smrt jí převrátila život na ruby, ztratila kvůli tomu i práci. „Před 11 lety jsem přišla o syna. Hodně se o tom mluvilo, hodně se o tom ve Varech vědělo. Reakce veřejnosti byla hrozná, zůstalo mi jen pár kamarádek, musela jsem změnit práci. V té době jsem měla pocit, že to každý kolem mě ví. Vražda nezasáhla jen mě, ale také mou dceru, která se zapřísáhla, že nikdy v životě nebude mít děti. Jedenáct let už nežiji. Jedenáct let prožívám muka. Nic už mi už v životě nedělá radost, nejde to,“ poznamenala ještě před procesem zoufalá matka, která o svém synovi mluvila jako o hodném klukovi. Během soudního líčení ale musela vyslechnout řadu nepěkných věcí na jeho adresu. I on byl členem karlovarského podsvětí, lidé si ho dokonce najímali na vymáhání dluhů. Prsty měl mít tak ve vykrádání pěstíren vietnamských bossů.

Zcela v jiné pozici je Pávkova přítelkyně. „S Petrem se známe asi od roku 2012. Dohromady jsem se dali v červenci 2021, tedy pár týdnů poté, co ho propustili z vězení, kde byl za vydírání. Zda mi nevadí jeho kriminální skutky? Každý máme svou minulost. Ano, i Karlovy Vary si zažívaly své devadesátky, Petr byl sígr, ale ve vězení si uvědomil spoustu věcí. Když se dostal na svobodu, dost eliminoval i lidi kolem sebe. Začal zkrátka normálně žít a za svou minulostí udělal tlustou čáru,“ říká Petra F. a pokračuje: „Zda mu věřím? Věřím na sto procent, že to neudělal. Kdyby ano, měl dost času vzít nohy na ramena a utéct, a to i poté, co se případ znovu otevřel. Policisté na něm začali opět pracovat snad někdy v květnu 2021, tedy půlroku před tím, než je zatkli.“

Vražda vyhazovače: Svědek není zcela věrohodný, vzpomínky hovoří ale pro něj

V lednu 2022, kdy byli vzati do vazby za asistence zásahovky, byla čtyři měsíce těhotná. „U líčení, kdy se rozhodovalo o jejich vazbě, jsem zkolabovala. V květnu se nám narodil syn Petr, který tátu jako takového nikdy nepoznal. Když jezdím za Petrem do vazby, beru ho sice s sebou, ale to pochopitelně není to správné pouto. Péťa je Petrovo jediné dítě,“ poznamenává.

V nevinu Telekiho věří jeho otec, který nevynechal ani jedno stání. „Nevěřím, že by byl Honza něčeho takového schopen. S Tondou byli velmi dobří kamarádi a když se dozvěděl, že je mrtvý, brečel jak malé dítě. I já ho znal dobře, jezdívali jsme společně na ryby. Nikdy jsem mezi nimi nezaregistroval nějaké rozepře,“ komentuje případ otec Telekiho, který také nepatří mezi svatoušky, před lety si odpykával rovněž trest za vydírání. „Když ho tenkrát odsoudili, hodně jsem se divil. Netušil jsem, že je členem karlovarského podsvětí,“ uzavírá otec obžalovaného.