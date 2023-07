Také příbuzné a známé všech tří aktérů, kteří se navzájem znají, verdikt zaskočil. Místo nadšení byly jejich tváře strnulé. Nadšena nebyla ani matka zavražděného, pro níž nemůže být rozsudek žádným zadostiučiněním. Zcela zdrcena byla Pávkova přítelkyně a jeho matka, které verdikt vyslechly s pláčem. „Nebreč mami,“ stačil říct Pávek své matce, když ho eskorta po ukončení procesu odváděla ze soudní síně.

Nad Jáchymovem hořelo auto. Požár se rozšířil i na porost kolem silnice

„Jak to může být pro mě zadostiučiněním? Přišla jsem o syna. Nevěřím ani jednomu z nich. Pávek se tvářil jako kamarád. Měla jsem o něm pochyby už před lety. Pravdu se ale nikdy nedozvím,“ poznamenala matka zavražděného vyhazovače. Ta přidala další poměrně zásadní informaci do skládačky celého případu, který by mohl být perfektním podkladem pro kriminální seriál z českého podsvětí. V době, kdy byl totiž Antonín S. zavražděn, si právě zařizoval nový byt v Chodově. „Někdo ho tenkrát vykradl. Pořádně se to nevyšetřilo,“ prozradila.

Soud přiznal, že v procesu zcela chybí motiv. Odmítl totiž akceptovat, že by za nájemnou vraždou byla facka, kterou měl Antonín S. zasadit Štěpničkovi. V případu figuruje řada nevyřešených okolností – záhadný úvěr, který měl vyhazovač někomu zprostředkovat, z čehož měl získat miliony korun, ale třeba i zamčený kufřík, který pár týdnů před svou vraždou uschoval u svého kamaráda, s nímž hrál karty o peníze. V kufříku se údajně našly nějaké listiny a také triko.

Na festivalu se šidí méně než vloni. Stánků přibývá, inspektorů je ale stejně

Redakce připomíná, že jediným důkazem je výpověď svědka Pavla H. který ovšem sám pochází z podsvětí a soud ho bral jako méně věrohodného. Ten měl Pávkovi opatřit střelnou zbraň a Pávek se mu měl den po vraždě svěřit, co se stalo. A protože informace o Štěpničkovi a Telekim byla jen zprostředkovaná, soud je obžaloby nakonec zprostil. Případ znovu otevřel speciální policejní oddíl Tempus před dvěma lety.

„Přiznám se, že tato varianta rozsudku nás den před jeho vynesením napadla, tedy to, že bude uznán vinným jen můj klient. Je evidentní, že psychologický nátlak na mého klienta pokračuje dál. My to předvídali. Nechápu to. Pokud svědek mluví pravdu, měli být odsouzeni všichni tři. Asi to nemohlo dopadnout jinak. Nejde přece, aby Tempus po tak dlouhé době otevřel takovou věc a obžalovaní byli zproštěni. To by pak znamenalo, že Tempus pracoval špatně,“ komentoval rozsudek Pávkův advokát Vlastimil Němec.

Vražda vyhazovače: Vinen je pouze Pávek, Štěpnička a Teleki jsou na svobodě

„Doufali jsme, že to tak dopadne. Nikdy jsme nevěřili, že by to bratr udělal,“ poznamenala Štěpničkova sestra, která nechyběla snad už žádného stání, jež začalo už na konci března.

Zřejmě poprvé byla u soudu jeho přítelkyně. Její jméno během procesu zaznělo přitom hned několikrát. V roce 2017 ji totiž někdo přepadl. Štěpnička se domnívá, že v tom měl prsty právě svědek Pavel H. „Nechci na to vzpomínat. Škrtili mě, zmlátili mě. Nikdy se to nevyřešilo. Samozřejmě jsem ráda, že Honzu osvobodili,“ sdělila Deníku po vynesení rozsudku Štěpničkova přítelkyně.

Ceny se zvýšily i na festivalu. Zdražilo pivo, klobásy i zmrzlina

V úterý ještě nebylo jasné, zda budou Štěpnička a Teleki žádat o odškodné za to, že rok a půl strávili ve vazbě. Například Alan Treml, kamarád Milana Zádamského, který na jednání do Plzně opakovaně jezdil, dostal před lety 1,4 milionu za to, že strávil tři roky ve vazbě kvůli procesu zločinného spolčení, v němž hrál hlavní roli právě Zádamský. Soud je tenkrát také zprostil obžaloby. „Ještě jsem to s klientem neprobral,“ poznamenal Telekiho právník Jan Horych.

Pávek se na místě odvolal. Soud například neuvěřil, jak to bylo v inkriminovanou dobu s jeho telefonem i opravou vrat v jeho servisu v Doubí, kde měl vyhazovače zastřelit. Lidé kolem něj ale dále trvají na tom, že se vrata opravovovala už týdny před tím proto, že je poškodil pes.