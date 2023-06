Během soudního procesu, který začal na konci března, se objevilo mnoho závažných indicií, které zmiňují další nelegální a trestnou činnost, k níž došlo nebo stále dochází v prostředí karlovarského podsvětí, v němž všech pět aktérů působilo.

„Už se to řeší. Policie zpracovává podněty, které vyplynuly během soudního líčení. Ty události se nějak vyvíjejí,“ uvedl pro Deník státní zástupce Jakub Kubias, který má případ na starosti. Ten ale nesdělil, o které záležitosti by se mělo případně jednat a oni nekonkretizoval jejich počet. Jednou z takových nezákonných událostí je například zajištění nelegálního úvěru, který měl zavražděný vyhazovač komusi zajistit v jedné nejmenované bance. U soudu dokonce padlo i jméno muže, který měl půjčku zařídit.

V Dalovické ulici vznikne parkoviště. Doposud tam lidé parkují načerno

Zatímco obhajoba tří obžalovaných se snaží dokázat, že Pavel H. je nevěrohodným osobou, která tímto procesem může vyřešit své mnohamilionové dluhy, státní zástupce při své závěrečné řeči zdůraznil, že takové informace by si svědek nemohl vymyslet. Svědek, který měl v roce 2011 Pávkovi opatřit střelnou zbraň k usmrcení Antonína S., se dokonce podrobil psychologickému rozboru, zda je věrohodný a zda jsou informace, o kterých mluví, jeho skutečnými vzpomínkami nebo jen naučenou verzí. Závěry zkoumání jsou takové, že vzpomínky jsou autentické, ale že jeho obecná věrohodnost je snížená a že umí dobře manipulovat s informacemi ve svůj prospěch. „Klíčovým důkazem je výpověď tohoto svědka. Proč je pravdivá? Dokazuje to posloupnost událostí, o kterých hovořil. Jeho věrohodnost potvrdila konfrontace s Pávkem, když měl zavražděný říci: ´Petře, tys mě střelil. Zavolej mi záchranku´. Svědkovi bylo vyhrožováno, výhružky potvrzuje i jeho manželka. Znalkyně konstatovala, že události, o nichž hovořil, nemohly být naučené. Obžalovaní z něj přitom dělají lháře a manipulátora. Jako účelové se jeví výpovědi některých svědků, kterým by měl Pavel H. dlužit. Jde o lidi, kteří jsou úzce napojeni na Pávka a nemají k tomu ani doklady. Pokud se tímto způsobem chtěl zbavit svých dluhů, proč by jako vrahy neoznačil ty, kterým měl dlužit?“ četl svou závěrečnou řeč zástupce Kubias.

Vražda vyhazovače: Svědek není zcela věrohodný, vzpomínky hovoří ale pro něj

Ten rozporoval i údajný motiv, že by se chtěl svědek tímto způsobem vypořádat i s údajným objednavatelem vraždy Štěpničkou. U soudu totiž vyplynulo na povrch, že před lety kdosi napadl Štěpničkovu přítelkyni. „Toto přepadení bylo v roce 2018 odloženo. Pávek měl přitom nadstandardní vztahy s policisty, kteří to prověřovali, a proto lze pochybovat, že by prověřování odflákli. Štěpnička tvrdil, že má důkazy, že v tom figuruje svědek. Proč tyto důkazy tedy neprezentoval během soudního přelíčení? Je doloženo, že Pavel. H. byl během tohoto přepadení hospitalizován,“ pokračoval státní zástupce.

I když trojici obžalovaných hrozil až výjimečný trest, Kubias nakonec z výše odsouzení slevil. Pro Štěpničku a Pávka navrhuje 17 let, pro Telekiho pak 15.

Zdroj: Jana Kopecká

Štěpničkův právník Rostislav Sochor ve své řeči naopk upozornil, že obžaloba stojí jen na nepřímém důkazu, tedy výpovědi svědka. „Ten není věrohodnou osobou. Je to i tím, jak se staví ke svým prohřeškům. S odstupem času lhal i své manželce, když líčil vraždu, na které se v 16 letech podílel, jako sebeobranu. Pokud se někdo plazí na zemi se sekerou v hlavě a já mu zasadím devět ran do krku, tak to není přiměřená obrana,“ připomněl advokát svědkovu spoluúčast na vraždě. „Pokud jsou tu popřeny jeho dluhy, tak už měsíce před zatčením obžalovaných je zaznamenáno, že se svědek bojí svého okolí kvůli vysokým dluhům. Proč se na začátku vyšetřování objevuje jméno Lukáš O. v souvislosti jako možného spolupachatel vraždy, ale pak nám následně tento člověk mizí ze scény?“ uvedl Sochor.

Ten se dále podivoval, že i když Pavel H. mluvil o tom, že mrtvého zabalili vrazi do koberce a následně v lese spálili, na zbytcích těla nebyla ale žádná taková vlákna nalezena. „Rozporuji i to svědkovu výpověď, že se po vraždě měnila vrata v servisu, kde k tomu mělo dojít. Ta oprava se plánovala měsíce předem a trvalo dlouho, než ji majitel areálu schválil,“ konstatoval právník Štěpničky.